颱風來襲前有一「套」！減少文旦大量落果

2019-07-22 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



文旦是我國重要的經濟果樹，但在夏季可能面臨颱風侵襲。農委會花蓮農改場開發文旦防風罩技術，試驗結果顯示可以有效減少颱風的傷害。

花蓮農改場表示，宜蘭及花蓮兩縣位處台灣東岸，緊臨太平洋且無高聳的中央山脈可供緩衝，農產往往直接面對颱風的侵襲而遭受損失。文旦是宜蘭與花蓮重要的經濟果樹，若果實生育中後期出現颱風侵襲導致落果，將嚴重地影響農民收益。

花蓮農改場表示，文旦防風罩技術的原理，就是利用文旦植株作為支撐物，於颱風侵襲前將PE網包覆固定於文旦植株上，藉由PE網產生的阻隔效果減少颱風侵襲，達到保護果實、減少落果的目的。

106年7月29日中度颱風尼莎侵襲台灣，由宜蘭縣蘇澳鎮登陸，當時花蓮農改場的文旦防風罩試驗成效良好，同一文旦果園內有罩網的比起未罩網，落果率從26.3%下降至6.3%，顯示防風罩可以在中度颱風侵襲下，達到減少文旦落果災害的作用。