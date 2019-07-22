癮君子易罹患柏格氏症 末梢血管壞死嚴重得截肢

2019-07-22 12:29 中央社 花蓮縣22日電



抽菸超過30年的49歲男子，日前因右小指壞死而截肢，近來又因為大拇指發黑再度就醫。門諾醫院心臟外科醫師黃振銘說，男子罹患「柏格氏症」，只要戒菸就能及早治療，呼籲癮君子盡快戒菸。

黃振銘表示，柏格氏症的全名為「閉鎖性脈管炎」，誘發主因就是尼古丁。抽菸者因經常吸入尼古丁、焦油、一氧化碳等有毒物質，長期下來導致血管病變引發血栓阻塞、血管狹窄，造成四肢的末梢血管缺血、壞死，最後必須截肢。

黃振銘說，比較常見的案例是在膝蓋以下，另外是手指的末梢，而生殖器的末梢也有可能，國際的醫學文獻上有病例因此導致陰莖切除。

柏格氏症發病初期外觀看起來像是手腳被凍傷，因為末梢血流下降，患者容易出現傷口，甚至不易癒合的狀況；主要在手腳指末端有瘀青、發黑的現象。患者通常都不以為意，等到出現了腫脹、發紺才就醫，且大多由皮膚科、整形外科轉介治療。雖然伯格氏症與菸齡無關，但臨床上也有菸齡較短者罹患此病，發病年齡約35歲至55歲之間，且大多為男性。

黃振銘說，曾有一名年約40歲的婦人求診，婦人已是30年的老菸槍，連續2次截肢手術，雙手多指都截除了，竟然住院期間還跑到醫院大樓外抽菸，讓醫師直搖頭，果然沒多久其他手指頭又出現發黑現象而到醫院報到。

另外一位男性患者發現手指尖處有輕微發黑現象就醫，經由醫師的診斷與治療，再加上患者戒菸的決心與毅力，目前症狀已獲得改善。

黃振銘表示，目前醫學界對柏格氏症瞭解還不多，但早在20世紀就已發現此病症，患者共同特徵就是都有吸菸史，因此不管是一般香菸、雪茄，或是近年流行的電子煙，成分內都少不了尼古丁，經常吸入就可能發病。

因此已有抽菸習慣者應盡早戒菸，他也呼籲青少年朋友，不要因好奇、逞威風而染上菸癮；為了健康著想，擺脫菸癮要立即行動，有行動才有機會。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康