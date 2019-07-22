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軍中神祕現象…為何最先升官者 最後官位往往非最大？

安格斯牛油花等級更勝常見的荷蘭牛 業者引種飼育成功

2019-07-22 11:23聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

為了解決未來台灣可能無牛可吃、無牛可宰的困境，2016年農委會專案進行「引進國外肉種牛飼養計畫」，帶領多名業者遠赴澳洲進行「肉牛選美」，經過兩年克服氣候以及飼養困難，第一隻台版的安格斯牛今天屠宰上市，國內畜牧業者努力開創另外的國產牛肉消費市場，農委會表示樂觀其成。

農委會畜牧處家畜生產科科長江文全表示，能讓國內肉牛產業現代化起來，引種僅是計畫中的一部分，隨後也以專家團隊技術輔導，包括各大專院校的教授、畜試所、農科院等單位，協助飼養、繁殖、營養等。

江文全說，台灣大小牛約14萬頭，其中有11萬多頭是黑白的荷蘭牛，荷蘭牛是乳肉兼用，也就是可以榨乳，也能吃肉；台灣還有部分的黃雜牛。過去要吃牛肉，就會拿不孕或少孕的荷蘭牛或黃雜牛去養肥來吃，沒有專業的肉牛品種。

他表示，但引進的安格斯牛，是肉牛的專用品種，後期讓牛肥育以後，牛肉的油花等級會比荷蘭牛更好。此外，消費通路也不一樣，荷蘭牛用來做火鍋肉片、漢堡排、中式料理、燉牛肉湯等；安格斯肉牛則是走高單價、高價位的牛排通路市場，料理方式、消費通路不同，有不一樣的區隔以及市場定位。

他表示，國產牛肉消費，清燙牛肉占大多數，也就是屠宰後一兩天內就吃完，國外牛肉的消費則有專業的牛肉分切、加工技術在裡面。目前國產牛肉約占台灣整體牛肉市場的6%至7%，如今國內畜牧業者引進專業的安格斯肉牛品種想要試水溫，搶攻占93%的進口牛肉市場，農委會認為新的嘗試能夠提升產業、讓農民獲利，樂觀其成。

從澳洲引進、在台灣飼養的台版安格斯牛，經過兩年克服飼養困難，今屠宰上市。圖／張志...
從澳洲引進、在台灣飼養的台版安格斯牛，經過兩年克服飼養困難，今屠宰上市。圖／張志名提供
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