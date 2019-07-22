台南登革熱首起家庭群個案 東區祟明里2人感染

2019-07-22 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



民眾留意，登革熱疫情仍未歇。衛福部疾病管制署今公布台南新確診2例本土登革熱病例，為東區崇明里70歲男性與40多歲女性，兩人為同住家人，活動範圍都曾在巴克禮公園，而這也是今年台南登革熱首起家庭群聚個案。

疾管署副署長莊人祥表示，上述二名個案近期無出國史，70歲男性於7月21日就醫時因NS1陽性通報，40多歲女性雖有疑似症狀但未就醫，於衛生單位進行接觸者採檢時因NS1陽性通報，後經採檢二人均確診感染登革病毒第二型；而其他同住者中，另有1人出現疑似症狀，目前需進行二採以確認是否感染。

莊人祥說，二名個案平時活動地除東區崇明里住家外，包含東區巴克禮公園、和平里、崇德市場、東菜市場等地，與中西區開山里有段距離；但與兩天前感染登革熱第二型的東區忠孝里60多歲男性，活動範圍也在巴克禮公園具地緣相關性，研判兩人可能於東區崇明里、巴克禮公園周邊感染。

防疫人員已於20日前往該公園加強化學防治外，並於昨日至確診個案住家放置噴霧罐，以及執行住家與活動地周邊之孳生源清除。

莊人祥說，上述兩個案為今年登革熱中，台南首起群聚個案，而高雄群聚個案則已累計四起。截至目前國內已累計58例本土登革熱病例，高雄市44例中包含三民區36例、前鎮區3例、左營區2例，鳳山區、鼓山區及路竹區各1例；台南市14例，含東區5例、中西區4例，永康區、南區、安南區、左鎮區及新化區各１例。另有227例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。