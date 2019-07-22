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台南登革熱疫情爆開 祭出封閉公園兩周手段

2019-07-22 11:13聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市再添兩例登革熱新病例，地點在東區崇明里，由於與之前的病例無關，衛生局判斷為全市第二波的疫情爆發，市長黃偉哲上午決定即日起封閉東區巴克禮公園兩周，避免疫情擴散，這也是台南市首次因為防疫而封閉公園。

台南市政府工務局表示，巴克禮公園共有舊與新兩處園區，全區共約9公頃大，範圍相當廣，封閉期間除了將封鎖進出大門，也將由保全及駐警全區巡邏，勸離民眾，也請民眾配合；而巴克禮公園是許多民眾活動的場地，封園消息傳出後，民眾相當驚訝，「有這麼嚴重嗎」，多數人為了防疫表示只能配合。

台南市登革熱防疫中心今天再公布新增兩起病例，總病例達到14例，兩名患者是一家人，但由於第一位發病者，從有症狀到通報，相距5天，時間拖得相當長，而且平日有在巴克公園等地出入，防疫人員憂心疫情擴散。

中心表示，第13例為東區崇明里70餘歲男性個案，7月16日開始陸續出現頭痛、食慾不振、咳嗽、後眼窩痛等症狀，21日就醫及通報，隱藏期5天。21日深夜由台南市衛生局認可實驗室檢驗PCR(+), IgM(-), IgG(-)，確定感染第2型登革熱病毒。

第14例為同住一處的13例的女兒，40餘歲，7月20日開始陸續出現頭痛、關節痛、肌肉痠痛、發燒等症狀，當日即接受接觸者採檢並通報，隱藏期1天。21日深夜由台南市衛生局認可實驗室檢驗PCR(+), IgM(-), IgG(-)，確定感染第2型登革熱病毒。

這兩名個案共有6人同住一處，該女性個案丈夫於7月16日開始出現頭暈、發燒出疹等症狀就醫採檢，結果尚待第二次採檢研判外，餘3人均尚無疑似症狀。

中心表示，兩個個案與之前中西區開山里、東菜市場的個案都無關，研判為第二波的疫情爆發，顯示疫情已向外擴散。新增個案活動地為住處社區公園及巴克禮公園等。衞生單位於7月20日就鄰近之公園實施戶外化學防治，7月21日完成案家噴殺蟲劑壓罐，及住家周圍50公尺進行病媒蚊密度調查及孳生源清除。

台南市登革熱防疫人員上午進行東區巴克禮公園噴藥防治，公園並將從即日起封閉兩周。圖...
台南市登革熱防疫人員上午進行東區巴克禮公園噴藥防治，公園並將從即日起封閉兩周。圖／衛生局提供
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台南市登革熱防疫人員上午進行東區崇明里內社區公園噴藥防治。圖／衛生局提供
台南市登革熱防疫人員上午進行東區崇明里內社區公園噴藥防治。圖／衛生局提供
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台南市登革熱防疫人員上午進行東區巴克禮公園噴藥防治，公園並將從即日起封閉兩周。圖...
台南市登革熱防疫人員上午進行東區巴克禮公園噴藥防治，公園並將從即日起封閉兩周。圖／衛生局提供
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台南市登革熱防疫人員上午進行東區崇明里內社區公園噴藥防治。圖／衛生局提供
台南市登革熱防疫人員上午進行東區崇明里內社區公園噴藥防治。圖／衛生局提供
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台南市登革熱防疫人員上午進行東區崇明里內社區公園噴藥防治。圖／衛生局提供
台南市登革熱防疫人員上午進行東區崇明里內社區公園噴藥防治。圖／衛生局提供
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疫情登革熱東區
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