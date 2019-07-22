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孤寂感使身心高度戒備 提升45%早死風險

2019-07-22 09:21聯合報 記者羅真╱即時報導

孤寂感帶給身心影響深遠。有學者從演化觀點解釋，對人類而言，落單不利在大自然環境中生存，因此大腦將孤寂感演化成預警機制，一旦感到孤寂將使身心高度戒備，使人際關係與生理健康雙雙惡化，有歐美文獻顯示可能提升45%的早死風險。

陽明大學衛生福利研究所教授喬芷表示，孤寂感帶給身心影響深遠，已故的芝加哥大學心理學教授約翰·卡喬波（John Cacioppo）從演化的觀點解釋—在大自然環境中，人類群聚才能提升存活的機率，一旦落單就會有危險，因此大腦漸漸將孤寂感演化成一道預警系統。

一旦大腦接受到孤寂訊號，便預設外在環境對自己不利，進而啟動自我保護機制，像是提高俗稱「壓力荷爾蒙」的皮質醇分泌、刻意忽略正面觀點以避免鬆懈於自我保護、與他人溝通時採取對立立場、與人相處時選擇以較傲慢的姿態應對等。

這些高度戒備的機制若長期未能解除，將使人際關係與被孤立的感受逐漸惡化，同時影響體內發炎、降低睡眠質量與伴隨睡眠而來的排毒功能，身體健康將漸漸走下坡。「文獻顯示，空氣汙染會增加5%的早死風險、肥胖會增加20%的早死風險、飲酒過量會增加30%的早死風險，而有篇納入10萬人的大型臨床統合分析研究顯示，孤寂感影響提早死亡的風險高達45%」。

喬芷表示，要擺脫孤寂感，首先應學習指認自己流露出來的孤寂訊號，並要瞭解孤寂感對身心的負面影響。其次，別急著透過網路或急切的方法試圖快速增加好友數量，而是需要建立真正有質量的人際關係，學習傾聽身邊的人、善意對待家人朋友同事，具體作法是每天花點時間和周遭人說說話、抱怨與相互砥礪、分享美好的事情；另也可在課餘或業餘擔任志工，藉此發揮所能以及感受自己總能被需要。

值得一提的是，國際期刊《自然》（Nature）旗下的《科學報告》（Scientific Reports）上月刊載的一篇研究，針對1萬9806人進行調查，結果發現，接近大自然會感到身體更健康且幸福感提升，像是登山、出外踏青或在公園綠地走動都是好方式，每周接觸時間長約120分鐘就有最好的效果。

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