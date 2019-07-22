割包皮有新技術 過程只要5分鐘

2019-07-22 09:21 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一名24歲男性每當勃起都只看得到包皮，龜頭無法完全露出，他以為「割包皮會讓小弟弟看起來更小」，因而遲遲不敢求醫，直到最近脫單找到女友，為了能一展雄風，下定決心接受「微創包皮槍環切術」，終於讓「小弟出頭天」，醫師則提醒，割包皮對尺寸的影響不大，但可避免感染，是保護彼此的最佳選擇。

這名男子表示，包莖不美觀，勃起時還容易疼痛，因此早上常常有起床氣，雖然亟欲改善症狀，但因誤以割包皮會使得陰莖變小，一直不敢嘗試，但術後非常滿意自己的決定，而且：「有比較美觀的感覺」。

亞洲大學附屬醫院男性性功能中心主任邱鴻傑指出，包皮是龜頭外的皮膚，通常男性過了青春期，包皮不會再完全蓋住龜頭，但若過了這個時期，仍有上述的困擾，甚至當包皮向後拉時，無法露出龜頭，此情形稱之為「包莖」，一般會透過手術方式切除，維持龜頭的清潔。

他說，傳統割包皮手術時間約30分鐘，術後疼痛感較明顯，切除處較不平整，也容易血腫、出血，需多次返院換藥，並於10天後拆線，照護上較費心。

但微創包皮槍環切術切除過程約5分鐘，只需將外型有如「開瓶器」的吻合器套上陰莖後，由特殊環狀刀片搭配縫合鋼釘和矽膠縫合圈，切斷過長的包皮，並協助傷口癒合，術後傷口平整，縫合鋼釘約5至7天開始自動脫釘，一次性的醫療器材也能降低交叉感染風險。

邱鴻傑表示，切割包皮能降低罹患愛滋病的風險，防止包皮藏汙納垢而造成感染，降低伴侶罹患子宮頸癌的風險，對於性生活時間能延長及預防早洩，降低因感染造成不育的可能性。