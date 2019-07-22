未來一周大氣不穩 遇這作用就有對流發展

2019-07-22 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄分析，未來一周大氣的結構有潛在不穩定度存在，如遇舉升作用，不穩定度被釋放、對流就會發展。

吳德榮指出，台灣附近盛行西南風或南風，風速不強，大氣底層為偏暖、濕的空氣。未來一周的舉升作用主要來源有二：其一是地形的抬升再加上陸風的輻合，大多發生在清晨。其二是陽光加熱的舉升作用，大多發生在午後。

但他說，每天局部對流發生的時間、地點，會因近地層的風及潛在不穩定度的細微變化而有差異，以目前氣象科技，難精準模擬。

吳德榮表示，最新（21日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天台灣附近大氣底層水氣稍多，東半部及北部有局部短暫陣雨；其他各地為晴朗高溫，午後有局部雷陣雨，可略消暑氣，但仍應注意局部性大雷雨的發生。北部氣溫約在25至35度、中部24至35度、南部24至35度、東部24至33度。

明天至下周日（23至28日）仍盛行偏南至西南風，水氣略減，各地為晴時多雲，午後局部雷陣雨的機率仍偏高；清晨因偏南或西南風與陸風有輻合作用，西南部沿海亦偶有局部短暫陣雨的機率。

中央氣象局表示，周二（23日）水氣逐漸減少，但西南風影響，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，局部地區有大雨發生的機率；各地高溫約32至35度，沒下雨的時候感受悶熱。