彭啟明：明起轉高溫夏季天氣 午後雷陣雨型態略不同

2019-07-22 07:23 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



昨天北部、東部花蓮及南部都有明顯雨勢，天氣風險管理公司總經理彭啟明說，預計今明兩天仍類似，但周二、三開始南方的水氣將稍微減少，轉為典型的夏季天氣類型，有午後雷陣雨，更要注意的是高溫。

彭啟明在臉書發文說，昨天北部、東部花蓮及南部下雨都是因為不穩定產生的熱對流，伴隨閃電雷擊，不過，東半部花蓮是因為地形環流產生的不穩定，東半部出現很大一片的對流雲系，藉由海陸風強化發展。降雨時間不限於午後，清晨或夜間也容易發生，發生雷陣雨的時間點或區域也高度變動。他提醒遇到午後大雷雨能避就避，且要注意短時間的強降雨，容易積淹水。

他說，明、後天轉為典型的夏季天氣類型，仍然有午後雷陣雨，但型態會有些不同，至少延續到這周末以後，近期尚未有新颱風發展的訊息。今年到目前有五個颱風發展，稍落後於歷史統計平均值6.8個，不過台灣正準備進入颱風最旺盛的月份，多做好防災應變的準備。

彭啟明表示，近期各地高溫都有機會到34-36度，周二剛好也是二十四節氣中的大暑，大暑小暑無君子，描述的就是這時候的熱，的確會讓人受不了。

中央氣象局表示，今天（22日）天氣跟昨天類似，西南風到偏南風的影響，加上水氣較多，晨間東半部地區降雨明顯，氣象局也發布了大雨特報。

氣象局指出，今天一整天中南部地區也有短暫陣雨或雷雨，東半部地區依舊有局部短暫陣雨或雷雨的可能。彰化以北上午大多為多雲到晴的天氣；中午過後各地開始有對流發展，易有局部短暫雷陣雨發生，由山區發展起來，朝平地擴展，範圍較廣並有局部大雨發生的機率，持續的時間也會比較久，請大家下午外出記得攜帶雨具備用，在山區活動要特別注意安全。