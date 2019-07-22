午後雷陣雨範圍廣、下得久 出門帶雨具

2019-07-22 05:02 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局表示，今天中南部地區有短暫陣雨或雷雨，東半部地區也有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區上午為多雲到晴。中午過後對流發展，容易有局部短暫雷陣雨，除了範圍較廣外，並有局部大雨發生機率，持續時間也較久，外出記得攜帶雨具，在山區活動要特別注意安全。

氣溫方面，今天各地天氣悶熱，高溫約在32至35度之間，請注意防曬並多補充水份。