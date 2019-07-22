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午後雷陣雨範圍廣、下得久 出門帶雨具

2019-07-22 05:02聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

中央氣象局表示，今天中南部地區有短暫陣雨或雷雨，東半部地區也有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區上午為多雲到晴。中午過後對流發展，容易有局部短暫雷陣雨，除了範圍較廣外，並有局部大雨發生機率，持續時間也較久，外出記得攜帶雨具，在山區活動要特別注意安全。

氣溫方面，今天各地天氣悶熱，高溫約在32至35度之間，請注意防曬並多補充水份。

氣象局表示，明天水氣逐漸減少，但西南風影響，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，局部地區有大雨發生的機率。各地高溫約32至35度，沒下雨的時候感受悶熱，請多補充水份。

今天各地有午後雷陣雨。圖／取自中央氣象局網站
今天各地有午後雷陣雨。圖／取自中央氣象局網站
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氣象局高溫防曬

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