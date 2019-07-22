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全英語教授數學自然 國小校長憂缺配套引家長憂慮

2019-07-22 04:04聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

教育部規劃培養全英語教授數學和自然的師資，期待這些師資未來投入雙語學校教學。然而這兩年投入雙語教學的國小校長，卻對此一政策充滿疑慮。他們除了擔憂師資、教材不足，也擔心此舉讓學生把數學、自然課統統當成英語課，反而無法好好學習自然、數學，讓家長更焦慮。

北市東新國小兩年前成為「雙語實驗學校」。東新國小校長鄭盛元表示，目前不會將全英語教數學、自然「列入考量」。他認為，數學、自然涉及知識體系的建構，若學生國小便採全英語學數學、自然，國中、高中也必須延續，如此連貫十二年的師資、教材是否到位？能否順利銜接大學教育？勢必引發家長的疑慮。

東新國小實施雙語教育的學生即將邁入三年級。鄭盛元說，雙語實驗學校有三分之一的課程用英語教學，東新這兩年用中英雙語授課的課程，是健體（體育）、藝文等「生活課」，讓英語成為學生生活中可以使用的語言

鄭盛元說，在健體、藝文這些「生活課」中，英語僅是「溝通」的工具。但自然、數學屬知識性學科，如數學是抽象概念、自然有大量專業用語，學生必須透過使用的語言學習與思考；若用非母語授課學習，不利學生進行深度、複雜的思考。

台北市明道國小也在去年加入雙語實驗學校。明道國小校長匡秀蘭表示，英語授課的危險是，老師把用英語教授的課程統統變成英語課。比方用英語教授體育，會不會因為重視英語授課，反而忽略體能的訓練？同樣的，用英語教授自然或數學，會不會把自然課、數學課變成英語課，導致學生無法好好學習自然和數學？

明道國小曾嘗試用英語繪本教五年級學生數學，遇到困難。匡秀蘭分析，學數學有兩種層次，學生必須先看懂題目，才能進行解題。如果不用母語學習，學生會遇到學習障礙。家長因為不諳數學的英語，也無法從旁協助。

她指出，如果學生從小一便開始用英語學數學，或許便沒有這些障礙。但另一個問題也隨之浮現：未來學生是否可以一路用英語學數學？教育部必須有整體的配套措施，否則只是製造家長的焦慮。

東新、明道國小的三年級學生，將會有三分之一的自然課用英語教學。鄭盛元說，這並非用英語取代原來的中文自然課，正規的自然課還是用中文授課，只是外加一堂用英語進行的「科學遊戲」。匡秀蘭也說，明道國小讓每周自然課的第三節用英語授課，但僅是挑選已先用中文授課的一個主題加深加廣，自然課的基礎知識、概念還是用中文授課。

教育部語言北市

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