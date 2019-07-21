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獨／不只是吃藥 糖尿病醫師開健身房鼓勵病人運動

2019-07-21 19:41聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

國內知名糖尿病醫師游能俊去年為糖友開設專屬健身房，只要到診所掛號，就能測身體組成...
國內知名糖尿病醫師游能俊去年為糖友開設專屬健身房，只要到診所掛號，就能測身體組成分析並到健身房免費體驗。圖為健身教練帶糖友阿嬤練硬舉。　圖／游能俊診所提供
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健身風氣也吹入醫療院所。國內知名糖尿病醫師游能俊去年為糖友開設專屬健身房，只要到診所掛號，就能測身體組成分析並到健身房免費體驗。他更利用測量後的大數據進行研究，發現第二型糖尿病人近三成有低肌肉量，且其中三分之二為低肌肉量合併肥胖，而適時介入營養和運動，健康結果改善更佳。

游能俊在宜蘭羅東設診所且只看糖尿病，因團隊照護糖友相當有一套，不少外縣市病人慕名而來，使診所收治的糖友就逾四千人。

游能俊受訪表示，國內外研究證實，低醣飲食加上運動，有助患者控制病情，且進一步影響身體肌肉與脂肪組成。但臨床發現，與糖友溝通糖化血色素的數值，「大部份的人是無感的！」要打動患者改變飲食或運動型態就比較困難。

為了讓糖友的病況控制更好，診所去年初引入身體組成分析儀器（InBody），只要病人掛號就可站上儀器測量，了解自己的肌肉脂肪多寡。同時，游能俊也於診所旁開設「能Gym」，只單純提供給糖友及診所員工健身運動。

「有趣的事發生了，病人相當在意他們的肌肉脂肪數字。」游能俊說，糖友誤認過重身材是因吃得太油膩所致，卻忽略醣類攝取量。但身體脂肪最大來源是醣類食物，加上醣類轉換脂肪的效率高，只要一餐攝取過量，就會轉為脂肪。

但多數人的飲食缺點就是醣類多、蛋白質不夠。游能俊說，團隊協助糖友將飲食的蛋白質攝取比例拉高，再近一步執行「每餐兩份醣」的飲食配量。一份醣相當於1/4碗熟飯（約40克）、50克的麵、以及1片薄吐司。

游能俊說，不少病人調整飲食後再接受InBody測量，會驚訝發現肌肉量增加，特別是蛋白質常吃不夠的老人家。有一位86歲阿嬤過去因牙齒不好不愛吃肉，改多吃蛋和魚肉並少吃醣，半年內肌肉就長3公斤、脂肪降6公斤。

但也有人發現，怎麼營養調整了肌肉量還是上不來？「這就是運動不夠，飲食重要性占八成，但還有二成是運動。」游能俊笑說，不少病人在飲食和運動同步調整之下，不只增肌減脂、平衡更佳，連糖尿病藥物使用都減少。

同時，游能俊也透過InBody收集2404多名病人的身體組成數據。他發現，七成患者為肥胖，近三成為低肌肉量，且其中有三分之二為低肌肉量合併肥胖，女性狀況比男性更為嚴重。另不論男女，低肌肉量盛行率皆會隨年紀增長而提升，有需要適時介入營養和運動來改善健康。

「但我不強迫病人運動，而是讓患者去感受。」游能俊除了用InBody數據讓糖友見證身體組成改變，他也在「能Gym」勤奮健身，單手盪16公斤壺鈴或正握引體向上皆難不倒他，連到瑞士旅遊也不忘在雪地上練彈力帶或伏地挺身。

不少病人看他體格逐日精實，也跟隨他的腳步開始運動。有71歲的阿嬤就在運動老師的指導下，可做相撲式硬舉70公斤、Ｕ型槓硬舉45公斤和平板推舉34公斤。

特別的是，所有糖友或是糖尿病前期病人只要來診所看病，皆可去「能Gym」體驗運動，但不是直接找健身教練上課，而是找診所的護理師或營養師。原來，游能俊安排13名護理師或營養師上教練課，再考取運動證照來教運動。

游能俊解釋，民眾扛槓片練肌力一般會憋氣，但對視網膜病變的糖友而言，憋氣出力瞬間即有視網膜血管破裂風險。此外，糖友運動逾一小時就可能發生低血糖狀況，若空腹運動危險性更高。

所以，糖友運動前一定要先諮詢並測血糖，而運動老師也要掌握病人狀況。至於専業教練則必須了解糖友運動安全守則及如何個別化調整，診所聘請的教練在「蹲點」學習一年後才開始召募糖友進行個別健身訓練。

游能俊說，當病人體驗運動後覺得不錯，即可報名運動課程，而費用會全數捐入宜蘭縣愛胰協會，等同一邊運動一邊做公益。「我相當鼓勵病人穿運動衣鞋來看病唷！」

第二型糖尿病身體組成調查。 圖／游能俊診所提供
第二型糖尿病身體組成調查。 圖／游能俊診所提供
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國內知名糖尿病醫師游能俊去年為糖友開設專屬健身房，只要到診所掛號，就能測身體組成...
國內知名糖尿病醫師游能俊去年為糖友開設專屬健身房，只要到診所掛號，就能測身體組成分析並到健身房免費體驗。圖為健身教練帶糖友阿嬤練平板推舉。　圖／游能俊診所提供
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國內知名糖尿病醫師游能俊去年為糖友開設專屬健身房，只要到診所掛號，就能測身體組成分析並到健身房免費體驗。圖為健身教練帶糖友阿嬤練硬舉。　圖／游能俊診所提供
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第二型糖尿病之不同BMI族群低肌肉量分析。 圖／游能俊診所提供
第二型糖尿病之不同BMI族群低肌肉量分析。 圖／游能俊診所提供
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