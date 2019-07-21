親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

星宇董座張國煒取得A321執照 明年首航可能由他執飛

印尼羽賽／周天成印尼羽球賽封王 奪超級1000生涯首冠

獨／骨科醫師開健身房 教導病人增肌更健康

2019-07-21 19:41聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

光田綜合醫院骨科主治醫師陳彥志愛健身，致力推廣「訓練即良藥」取代「運動即良藥」，也就是更有目的及計畫性的運動。他與朋友合資開健身房，並考取特殊族群教練證照，除了一般民眾可來健身，銀髮族、骨鬆、肌少症或三高慢性病人也能來此強化肌力，達到安全健康目標。

「悍草訓練」健身房外觀與一般健身房並無不同，但大有玄機。全館裝有人臉智慧辨識系統，可分辨是否為館內會員，門口還擺有醫學人體骨骼模型以及血壓測量器，原來教練顧問團有骨科醫師陳彥志以及物理治療師等專業人員。

陳彥志表示，多數民眾習慣久坐不動，日常活動或突然運動都可能受傷，一開始只是骨骼關節輕微傷害，但若沒有好的肌力預防，反覆受傷可能進到急症，最後得開刀治療，甚至開刀後又再復發。

雖然骨科專業就是替病人開刀，但陳彥志從學生時期就有健身習慣，所以他更想以醫師的身份推廣特殊族群的訓練，用訓練來預防疾病發生。特殊族群包含銀髮族、骨鬆、肌少症、三高慢性病、代謝症候群或癌症化療患者等。

陳彥志舉例，膝蓋發炎代表膝蓋過度使用，若訓練肌力以降低膝蓋的承受重量，再搭配藥物使用，即有降低開刀的機會。而且，功能性的肌力訓練還可運用於日常生活，包括推、扛、負重等動作，皆能預防生活上的動作傷害。

但訓練主要是矯正民眾錯誤的動作，「這無法在短短5到10分鐘的門診內學會，而是長期配合。」陳彥志說，這不只是病人配合，也需要一個長期配合的訓練機構，而他將想法告訴愛健身的好友們並受到認同支持，今年初創設健身房。

若病人想接受訓練，陳彥志會先轉介給物理治療師，因運動傷害患者經過手術或其他治療後，需先復健減少組織沾黏，同時矯正錯誤動作的代償模式，等恢復一定程度後才能讓教練進一步做訓練，在良好的動作模式下增加肌力。

陳彥志說，如此一來，專業之間可互相合作與學習，也可避免病人因運動造成二次傷害，「安全是訓練最重要的宗旨。」另外，針對有心血管疾病或高血壓的學員，健身前都需要量血壓，讓教練可以評估訓練強度多寡。

因陳彥志自己也考取特殊族群教練證照，專接病況較複雜的病人做訓練。他曾經訓練一名中重度貧血和二尖瓣脫垂的27歲男性，對方到課時體重僅48公斤，血紅素相當低，常頭暈嘔吐，從椅子起身還需雙手撐大腿才站得起來。

陳彥志以增加男子的肌肉量為目標，帶他進行肌力與核心肌群訓練，訓練期間還需注意避免他的心肺過度負荷。三個月後，男子體重就順利突破50公斤，大腿也變得有力，他相當滿意：「女友說我終於變壯也變得『可靠』多了！」

為什麼不是鼓勵運動，而是強調訓練？陳彥志說，運動和訓練都在「動」，對健康皆有幫助。但訓練是更有目的且更有計畫性，例如跑馬拉松前不是當天完賽就好，而是循序漸進訓練讓比賽過程避免受傷，「可見訓練更是良藥。」

骨科醫師陳彥志（右﹚致力推廣「訓練即良藥」取代「運動即良藥」，還特地考取特殊族群...
骨科醫師陳彥志（右﹚致力推廣「訓練即良藥」取代「運動即良藥」，還特地考取特殊族群的教練證，並與朋友合資開設「悍草訓練」健身房帶病人運動。 記者鄧桂芬／攝影
分享
骨科醫師陳彥志（右﹚致力推廣「訓練即良藥」取代「運動即良藥」，不只考取特殊族群的...
骨科醫師陳彥志（右﹚致力推廣「訓練即良藥」取代「運動即良藥」，不只考取特殊族群的教練證，今年初更與朋友在台中市合資開設「悍草訓練」健身房，歡迎術後、慢性病人及曾受有運動傷害者來找他運動。 記者鄧桂芬／攝影
分享
骨科醫師陳彥志與朋友在台中市合資開設「悍草訓練」健身房，歡迎骨科術後、慢性病人及...
骨科醫師陳彥志與朋友在台中市合資開設「悍草訓練」健身房，歡迎骨科術後、慢性病人及曾受有運動傷害者來找他運動，但健身之前必須先量血壓，用以評估適合運動的強度多寡。記者鄧桂芬／攝影
分享
有中重度貧血和二尖瓣脫垂的27歲男子身材相當消瘦且腿部沒力，接受陳彥志的增肌訓練...
有中重度貧血和二尖瓣脫垂的27歲男子身材相當消瘦且腿部沒力，接受陳彥志的增肌訓練後，3個月體重突破50公斤，對自己的進步也相當滿意。 圖／陳彥志提供
分享

健身醫師患者
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

12縣市大雨特報！北北基嚴防豪雨突襲

2019-07-21 17:37

新北午後大雨 五股部分地區傳淹水災情

2019-07-21 16:10

第三航廈雲頂天花板就要17億 桃機請英國團隊修圖

2019-07-21 15:06

全台17縣市大雨特報 防強降雨雷擊強陣風

2019-07-21 13:11

別當過路財神 統一發票3-4月千萬獎還有9張未領

2019-07-21 10:27

油價明調降 汽柴油各降0.3元、0.4元

2019-07-21 12:10

「抱歉讓大家失望」呂忠翰、張元植放棄K2攻頂

2019-07-21 14:36

獨／不只是吃藥 糖尿病醫師開健身房鼓勵病人運動

2019-07-21 19:41

寫後現代台北 裴在美批判資本主義

2019-07-21 19:35

19屆金矽獎揭曉 人聲分離團隊奪冠

2019-07-21 18:49

護理體驗營扎根 全聯會：分享專業

2019-07-21 18:48

Omega-6有望降脂肪堆積 助心臟健康

2019-07-21 18:47

短期內無颱風 高溫炎熱防中暑

2019-07-21 18:46

高雄登革熱再增本土第二型案例 前鎮區60多歲男性發病

2019-07-21 18:44

大雨後還是熱！明台北中午小心36度高溫

2019-07-21 17:47

大雨炸新北 災變中心3級開設強對流延伸三芝

2019-07-21 17:24

夏天減肥很容易！睡覺前花10分鐘做5件事 先來一杯檸檬蜂蜜水

2019-07-21 14:58

癌症免疫營養新趨勢論壇 北中南舉辦三場 歡迎參加

2019-07-21 14:51

大雨一直下登革熱病例增 台南市啟動全市大清掃

2019-07-21 14:03

好好吃／料理新寵兒 米穀粉輕鬆上桌

2019-07-21 13:44

健康相談室／青草茶去暑濕 這種人不要大口大口喝

2019-07-21 13:37

屏東九如橋冒雨搶修 下午恢復通行

2019-07-21 13:37

A380飛首爾 旅行業者：有吸引力 盼票價不漲

2019-07-21 13:37

大雨災情 花蓮台11線52K土石崩落路斷

2019-07-21 13:37

韓亞航提申請 又有A380要飛桃園機場

2019-07-21 13:37

愛肝達人站／對抗癌細胞 有時別硬碰硬

2019-07-21 13:37

癢呀~異位性皮膚炎 夏日大災難

2019-07-21 13:34

住宅補貼申請22日起跑 弱勢家庭優先

2019-07-21 13:13

希諾奇台灣檜木博物館搶遊客 觸口成立分館

2019-07-21 12:49

臨終醫療自主決定 高醫成立預立醫療照護諮商中心

2019-07-21 12:40

明天再加油 汽、柴油將調降0.3元、0.4元

2019-07-21 12:18

氣質妹探班暗示「可能沒車回家」 他一句話GG！網崩潰：活該單身

2019-07-21 12:00

搭火車去泡湯 台鐵秋冬郵輪式列車開賣

2019-07-21 11:29

醫：多吃色胺酸食物與充分日曬 有助排解憂鬱

2019-07-21 10:59

花蓮強降雨 花東海岸公路大灣段暫封閉

2019-07-21 10:49

暑假遊東南亞注意 2種蚊媒傳染病流行中

2019-07-21 10:46

8縣市豪大雨特報 中部以北慎防午後較大雨勢

2019-07-21 08:47

天氣炎熱 防午後雷陣雨

2019-07-21 08:44

未來10天不會有颱風爆發期 吳德榮：西北太平洋很平靜

2019-07-21 08:12
看更多

熱門文章

8縣市豪大雨特報 中部以北慎防午後較大雨勢

2019-07-21 08:47

第三航廈雲頂天花板就要17億 桃機請英國團隊修圖

2019-07-21 15:06

別當過路財神 統一發票3-4月千萬獎還有9張未領

2019-07-21 10:27

全台17縣市大雨特報 防強降雨雷擊強陣風

2019-07-21 13:11

殺破狼周運勢／巨蟹適合和老闆斡旋加薪 水瓶工作銜接新職務

2019-07-21 00:00

未來10天不會有颱風爆發期 吳德榮：西北太平洋很平靜

2019-07-21 08:12

未來一周還有大雷雨？氣象局：水氣減少天氣越穩定

2019-07-20 21:07

被譽為台灣最好吃的牛排 10月恐漲價

2019-07-21 10:58

青草茶去暑濕 不是人人能大口喝

2019-07-21 07:53

每日星座運勢／水瓶人際關係好回報 積極經營財富

2019-07-21 00:00

凍齡是可以努力的 皮膚科醫師分享抗老祕訣

2019-07-21 11:54

新北午後大雨 五股部分地區傳淹水災情

2019-07-21 16:10

台灣護照好威 入出境義大利機場享快速通關

2019-07-21 00:25

高乘載告示不足 等半天上了國5又被趕下來

2019-07-20 23:09

12縣市大雨特報！北北基嚴防豪雨突襲

2019-07-21 17:37

住宅補貼申請22日起跑 弱勢家庭優先

2019-07-21 13:13

異位性皮膚炎患者 夏天避免做這些事

2019-07-21 07:52

羽田機場必去！近距離欣賞飛機起落　還有「模擬飛行」可以玩

2019-07-20 22:46

伊藤潤二恐怖夜跑 高雄場更勁爆

2019-07-21 09:37

油價明調降 汽柴油各降0.3元、0.4元

2019-07-21 12:10

Ｂ肝疫苗打半套！ 原因竟是家長太天兵

2019-07-20 23:57

希諾奇台灣檜木博物館搶遊客 觸口成立分館

2019-07-21 12:49

【哀樂中年】劉雲英／高年級實習生

2019-07-21 06:00

第三航廈驚艷造型變棘手 桃機：不變更蓋不下去

2019-07-21 11:21

「抱歉讓大家失望」呂忠翰、張元植放棄K2攻頂

2019-07-21 14:36

【生活點滴】王麗娟／NG的幸福味

2019-07-21 06:00

【生活見聞】墨客／至真則美

2019-07-21 06:00

連放12小時！日本中部「3大煙火祭」 還能看古城、吃小吃

2019-07-21 00:13

大雨炸新北 災變中心3級開設強對流延伸三芝

2019-07-21 17:24

大雨一直下登革熱病例增 台南市啟動全市大清掃

2019-07-21 14:03

獨／骨科醫師開健身房 教導病人增肌更健康

2019-07-21 19:41

夏天減肥很容易！睡覺前花10分鐘做5件事 先來一杯檸檬蜂蜜水

2019-07-21 14:58

醫：多吃色胺酸食物與充分日曬 有助排解憂鬱

2019-07-21 10:59

影／夏旅展撿便宜！長榮官網促銷 旅行社團費同步降價

2019-07-21 17:02

「花木蘭」劉亦菲帶貨力驚人 網友接力蓋TISSOT腕表樓

2019-07-21 14:18

花蓮強降雨 花東海岸公路大灣段暫封閉

2019-07-21 10:49

獨／不只是吃藥 糖尿病醫師開健身房鼓勵病人運動

2019-07-21 19:41

搭火車去泡湯 台鐵秋冬郵輪式列車開賣

2019-07-21 11:29

Off-White塗鴉包就是夯 超幽默設計讓人妻林心如、許路兒搶著背

2019-07-21 13:27

日本動漫縱火悲劇 醫師：有這些警訊要特別注意

2019-07-21 18:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top