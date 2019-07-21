獨／骨科醫師開健身房 教導病人增肌更健康

2019-07-21 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



光田綜合醫院骨科主治醫師陳彥志愛健身，致力推廣「訓練即良藥」取代「運動即良藥」，也就是更有目的及計畫性的運動。他與朋友合資開健身房，並考取特殊族群教練證照，除了一般民眾可來健身，銀髮族、骨鬆、肌少症或三高慢性病人也能來此強化肌力，達到安全健康目標。

「悍草訓練」健身房外觀與一般健身房並無不同，但大有玄機。全館裝有人臉智慧辨識系統，可分辨是否為館內會員，門口還擺有醫學人體骨骼模型以及血壓測量器，原來教練顧問團有骨科醫師陳彥志以及物理治療師等專業人員。

陳彥志表示，多數民眾習慣久坐不動，日常活動或突然運動都可能受傷，一開始只是骨骼關節輕微傷害，但若沒有好的肌力預防，反覆受傷可能進到急症，最後得開刀治療，甚至開刀後又再復發。

雖然骨科專業就是替病人開刀，但陳彥志從學生時期就有健身習慣，所以他更想以醫師的身份推廣特殊族群的訓練，用訓練來預防疾病發生。特殊族群包含銀髮族、骨鬆、肌少症、三高慢性病、代謝症候群或癌症化療患者等。

陳彥志舉例，膝蓋發炎代表膝蓋過度使用，若訓練肌力以降低膝蓋的承受重量，再搭配藥物使用，即有降低開刀的機會。而且，功能性的肌力訓練還可運用於日常生活，包括推、扛、負重等動作，皆能預防生活上的動作傷害。

但訓練主要是矯正民眾錯誤的動作，「這無法在短短5到10分鐘的門診內學會，而是長期配合。」陳彥志說，這不只是病人配合，也需要一個長期配合的訓練機構，而他將想法告訴愛健身的好友們並受到認同支持，今年初創設健身房。

若病人想接受訓練，陳彥志會先轉介給物理治療師，因運動傷害患者經過手術或其他治療後，需先復健減少組織沾黏，同時矯正錯誤動作的代償模式，等恢復一定程度後才能讓教練進一步做訓練，在良好的動作模式下增加肌力。

陳彥志說，如此一來，專業之間可互相合作與學習，也可避免病人因運動造成二次傷害，「安全是訓練最重要的宗旨。」另外，針對有心血管疾病或高血壓的學員，健身前都需要量血壓，讓教練可以評估訓練強度多寡。

因陳彥志自己也考取特殊族群教練證照，專接病況較複雜的病人做訓練。他曾經訓練一名中重度貧血和二尖瓣脫垂的27歲男性，對方到課時體重僅48公斤，血紅素相當低，常頭暈嘔吐，從椅子起身還需雙手撐大腿才站得起來。

陳彥志以增加男子的肌肉量為目標，帶他進行肌力與核心肌群訓練，訓練期間還需注意避免他的心肺過度負荷。三個月後，男子體重就順利突破50公斤，大腿也變得有力，他相當滿意：「女友說我終於變壯也變得『可靠』多了！」