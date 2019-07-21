短期內無颱風 高溫炎熱防中暑

2019-07-21 18:46 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



中央氣象局預估，受西南風影響，周一起中南部地區仍有局部短暫陣雨，大台北、花東地區高溫可能達35度以上。(Photo by 吳婉瑜/台灣醒報) 分享 facebook 颱風不來，炎熱來！中央氣象局預估，22、23日水氣逐漸減少，但受西南風影響，中南部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲；氣家專家吳聖宇則提醒，大台北、花東地區高溫仍可能達35至36度以上，需特別注意熱傷害。

南部晨、午後有雨

南部結束多雨的一周，氣象局指出，24日至27日各地大多為多雲到晴，僅僅在清晨至上午中南部地區可能有零星短暫陣雨，午後各地也有局部短暫雷陣雨。

氣象專家柯聿寧也表示，本週西南風將逐漸減弱，南部地區降雨出現的時間將比較固定，分別是清晨至上午和午後對流，西南部沿海在西南風偏弱時，夜間至清晨陸風從陸地往外吹，與西南風輻合，容易生成降雨系統，再隨著白天陸風減弱，降雨系統被西南風推入沿海地區造成比較明顯的雨勢。

溫度方面，吳聖宇提醒，22日起在偏南風情況下，高溫狀況將持續，高溫仍可能達35至36度以上，務必注意中暑等熱傷害可能發生的機會。

月底後颱風活躍期

另外，天氣風險公司指出，南方熱帶海域短時間內將恢復平靜，太平洋高壓重新佔據低緯度海面，暫時沒有新的熱帶低壓或颱風發展趨勢，短時間內應該不必擔心再有颱風威脅台灣。下一輪颱風再度活躍的時間可能要等到月底之後，不過時間尚早，有待持續觀察後續預報的變化情況。

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