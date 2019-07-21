Omega-6有望降脂肪堆積 助心臟健康

2019-07-21 18:47 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



動脈粥狀硬化向來是造成心臟病的主因之一，導致青壯年人口死亡。近日研究發現，omega-6可降低動脈粥狀硬化風險，能有效促進心臟健康。此外，omega-6還可以避免過多脂肪在血管中堆積，甚至可以促進細胞粒線體功能。

動脈粥狀硬化

根據《衛福部國健署》指出，動脈粥狀硬化造成主因是脂肪堆積。若脂肪在血管中堆積，將會影響血液通過的流量，血管壁纖維將變厚。當脂肪堆積過多，血管會窄化，血流量會大幅減少，心臟肌肉因而壞死，造成冠狀動脈心臟病。

據《Drug Target Review》報導，現在的動脈粥狀硬化手術多帶有副作用，因此英國卡迪夫大學與以色列古里安大學試圖以omega-6進行研究，希望能藉由飲食減緩硬化情形。研究結果發現，omega-6的確有助心臟健康，也帶來許多好處。

減少血管脂肪堆積

《Medical News Daily》指出，先前的研究以老鼠為實驗，學者讓老鼠膽固醇飆高後，再讓牠攝取omega-6，但研究結果無法解釋omega-6對老鼠造成的影響。今日的研究則改由老鼠的巨噬細胞進行實驗，最終發現omega-6的確可以幫助處理膽固醇分子，避免動脈粥狀硬化。

學者發現，omega-6能有效使血管內皮細胞更平滑，避免動脈內脂肪堆積過多。Omega-6甚至還能促進粒線體功能，因為質子外洩情況減少。研究的領導人之一狄帕說，「我們現在可以做的就是人體實驗，看omega-6是否也對人類有效」。

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