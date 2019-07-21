護理體驗營扎根 全聯會：分享專業

2019-07-21 18:48 台灣醒報 記者鄭吉峻╱台北報導



為推動護理扎根教育，護理師護士公會全國聯合會21日舉辦「南丁格爾護理體驗營」。（photo by鄭吉峻／台灣醒報） 分享 facebook 「我要成為護理師！」南丁格爾護理體驗營21日開跑，100名額一開放報名立刻爆滿。參與活動的羅于恩表示，她對於病人急救特別感興趣，未來希望能朝成為護理師的方向前進。全聯會常務監事陳淑娟說，盼藉由這項活動，讓護理專業受注意，同時也鼓勵對於護理專業有興趣的下一代投入。

六年扎根護理教育

護理師護士公會全國聯合會（全聯會）常務監事陳淑娟表示，今年已是連續第六年舉辦體驗營，主要藉由推動護理扎根教育，並在北中南的中小學及高中辦理不同營隊，讓學生體驗到護理行業的專業特性，每年都獲得相當不錯的肯定及回饋。

陳淑娟說，護理專業的養成是非常不容易的，若醫療產業缺乏護理將難以持續經營；因此盼藉由這項活動，讓護理專業被群眾看見，同時也鼓勵對於護理專業有興趣的下一代投入，並讓現職護理師了解到自我專業的特質。

國泰綜合醫院護理部部長趙慧玲表示，藉由遊戲的方式，能讓小孩學習與人相處的能力，不僅能對護理專業更加認識，也學會尊重別人並擁有感恩的心願意回饋。

參與活動的羅于恩小妹妹說，出於對護理師職業的好奇而報名活動，她對於病人急救特別有興趣，因為可以救人、幫助別人，未來可以朝向成為護理師的方向前進。她認為護理師很重要，因為當人們生病的時候，必須倚賴護理師的專業照顧。

推護理教育大學制

陳淑娟指出，外界對於護理行業的瞭解還是很有限的，它是一項需要花費很多時間培育的專業，目前希望爭取全國護理教育均能實施大學制，如此才能與國外護理教育連結。

【更多精采內容，詳見 】