19屆金矽獎揭曉 人聲分離團隊奪冠

2019-07-21 18:49 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



南台科大「基於波束成型技術之人工智慧人聲分離系統」團隊奪得第19屆旺宏金矽獎應用組鑽石大賞，由團隊隊長邱緯翔（中）代表領獎。（photo by金矽獎） 分享 facebook 讓傳統助聽器大幅降噪！第19屆金矽獎於21日揭曉，由南台科大團隊以「基於波束成型技術之人工智慧人聲分離系統」從272件競爭者中脫穎而出，抱走應用組鑽石大賞。19屆以來，年年參與頒獎的李遠哲感嘆說，當年有些獲獎的同學，如今已成為帶領學生參賽的導師了。

電子系奧斯卡獎

「拍攝黑洞於計畫20後成功，讓我與榮焉；更驚喜的是，團隊裡竟有一位22歲台灣學生。」李遠哲表示，今年4月人類首度拍攝黑洞的照片，是由台、美、日等六國合作的事件視界望遠鏡透過原子鐘校正拍攝而得，此項計畫源自他1996年擔任中研院院長時，與美國史密松天文台合作世界首座「次毫米波陣列望遠鏡」。

「擔任科技部長之前，我都是帶學生來領獎的！」科技部長陳良基表示，感謝金矽獎讓學校師生有機會在半導體設計應用上切磋，半導體是台灣透過科技對全世界做出貢獻的重要技術，科技部持續深耕半導體技術，希望更進一步發揮台灣實力，協助全球做更多科技突破。

助聽器應用獲冠軍

「克服傳統助聽器的多重人聲技術瓶頸！」本屆鑽石大賞團隊「清聽」表示，傳統助聽器僅能將周遭所有人聲、環境聲無差別地放大。他們透過在視障者的眼鏡上加裝微型鏡頭與波束成型麥克風，並對眼前的人臉、嘴唇識別以AI演算法運算，設計出能放大眼前目標人聲、剔除環境噪音的「人工智慧人聲分離系統」。

就讀南台科大電機工程研究所的團隊長邱緯翔表示，此配戴裝置可放大助聽器中30%–50%的人聲，並降低6db–10db的噪音。他說，團隊花5年時間投入這項研究，目前已取得台灣、美國、歐盟等多國專利，目前已與業界CEO接洽，有望於明年上市，讓聽障者能清楚聽到自己眼前的人生。

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