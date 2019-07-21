大雨後還是熱！明台北中午小心36度高溫

2019-07-21 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



今天各地大雨不斷，中央氣象局下午5時27分發布高溫資訊，指明天中午前後台北盆地有連續出現36度高溫的機率。