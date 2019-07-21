彰化芳苑肉鴨染禽流感 消毒撲殺1531隻

2019-07-21 17:42 中央社 彰化21日電



彰化縣動物防疫所表示，芳苑鄉某肉鴨場確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，今天撲殺全場1531隻肉鴨並完成消毒作業。

彰化縣6月發生3起禽流感疫情，累計撲殺7萬多隻土雞，由於夏季仍可能發生零星禽流感疫情，彰化縣動物防疫所7月12日主動監測採樣禽流感案例場半徑1公里內養禽場，17日發現芳苑鄉某肉鴨場初篩禽流感病毒為陽性，防疫所立即派員進行移動管制。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，行政院農業委員會家畜衛生試驗所昨天確診肉鴨感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員今天完成全面撲殺清場及消毒工作，共撲殺1531隻肉鴨。

董孟治指出，鴨隻感染高病原性禽流感病毒多無明顯臨床症狀，為維護整體養禽產業安全，呼籲養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，並確實防鳥，以避免家禽與候鳥、野鳥接觸而使病原傳入禽場。

防檢局說明，今天受西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨，氣候仍屬悶熱，請業者落實禽場良好的日常操作管理，包含適度添加營養物質、適時調整通風設備、嚴格的人車管制及加強場區清潔消毒，可避免家禽重要疾病的發生。

若發現場內家禽異常死亡或攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報動物防疫機關，養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實防疫工作，未落實可依動物傳染病防治條例處新台幣3萬元到15萬元罰鍰，並限期改善防疫設施。