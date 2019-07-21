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新北午後大雨 五股部分地區傳淹水災情

2019-07-21 16:10中央社 新北21日電

新北市午後下起大雨。 聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
新北市午後下起大雨。 聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
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新北市今天午後下起大雨，五股工商路等地傳出道路積水等災情，警消目前正密切注意各地降雨情形並進行巡查及警戒。

由於對流雲系發展旺盛，中央氣象局對部分縣市發布大雨特報，市府已密切注意各地強降雨情形，五股區累積雨量超過40毫米，有民眾在臉書上貼出工商路淹水災情。

警消已經立即派員巡查警戒中，並提醒新北山區民眾注意坍方、落石及溪水暴漲等可能災情。

氣象局雨量
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