夏天減肥很容易！睡覺前花10分鐘做5件事 先來一杯檸檬蜂蜜水

2019-07-21 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



睡前泡腳，能刺激身體循環。圖／摘自 pexels 分享 facebook 夏天到來，想穿上比基尼或是背心，但又怕自己身材太肉，其實夏天的睡覺前也是減肥良機，總使減肥忘記從冬天開始，從夏天開始減肥，只要在睡覺前，花一點時間來做5件事情，長期養成習慣，也能看到瘦身效果啊。

睡前泡腳

腳，是離心臟最遠的部位，對於血液回流，或下半身的肥胖影響很大。睡前泡腳，可以讓腳促進血液循環、溫暖刺激，排除體內囤積已久的毒素及廢物，加快人體脂肪的燃燒，就能達到減肥的效果，尤其對於下半身肥胖的人更有好處。熱水泡腳，還可以驅趕體內的寒氣，調整身體機能、內分泌平衡、睡眠不佳的人、頭痛、經期不順，都有一定的效果喔！

按摩腹部

以肚臍為中心點，畫圓按摩，掌心緊貼，每次循環大約8分鐘。按摩腹部來有效刺激腹部的經絡，更能幫助提升脂肪代謝的速度、腸胃道蠕動，在擦些輔助的身體霜、精油效果更佳。

檸檬蜂蜜水

睡前喝一杯檸檬蜂蜜水，不但能讓身體排毒、通便，還可以讓睡眠品質增加，還能達到養顏美容的效果，提供我們整夜運轉所需的水分。如果沒有檸檬蜂蜜水，牛奶也可替代。檸檬蜂蜜水最好在睡前1個小時喝，避免半夜起來尿尿影響了睡眠品質。睡前也千萬不要再進食，這樣脂肪會被身體儲存下來，反而增胖了。

瑜珈

睡前可以做一些適當的運動來幫助減肥，但千萬不要做太過於激烈的運動，否則會影響睡眠，越來越亢奮，就發生了失眠的症狀。建議睡前可以做一些簡單的瑜珈動作，延展性運動，不只能調節我們的心靈，還能達到減肥的功效喔！

梳頭按摩