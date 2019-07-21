夏天減肥很容易！睡覺前花10分鐘做5件事 先來一杯檸檬蜂蜜水
夏天到來，想穿上比基尼或是背心，但又怕自己身材太肉，其實夏天的睡覺前也是減肥良機，總使減肥忘記從冬天開始，從夏天開始減肥，只要在睡覺前，花一點時間來做5件事情，長期養成習慣，也能看到瘦身效果啊。
睡前泡腳
腳，是離心臟最遠的部位，對於血液回流，或下半身的肥胖影響很大。睡前泡腳，可以讓腳促進血液循環、溫暖刺激，排除體內囤積已久的毒素及廢物，加快人體脂肪的燃燒，就能達到減肥的效果，尤其對於下半身肥胖的人更有好處。熱水泡腳，還可以驅趕體內的寒氣，調整身體機能、內分泌平衡、睡眠不佳的人、頭痛、經期不順，都有一定的效果喔！
按摩腹部
以肚臍為中心點，畫圓按摩，掌心緊貼，每次循環大約8分鐘。按摩腹部來有效刺激腹部的經絡，更能幫助提升脂肪代謝的速度、腸胃道蠕動，在擦些輔助的身體霜、精油效果更佳。
檸檬蜂蜜水
睡前喝一杯檸檬蜂蜜水，不但能讓身體排毒、通便，還可以讓睡眠品質增加，還能達到養顏美容的效果，提供我們整夜運轉所需的水分。如果沒有檸檬蜂蜜水，牛奶也可替代。檸檬蜂蜜水最好在睡前1個小時喝，避免半夜起來尿尿影響了睡眠品質。睡前也千萬不要再進食，這樣脂肪會被身體儲存下來，反而增胖了。
瑜珈
睡前可以做一些適當的運動來幫助減肥，但千萬不要做太過於激烈的運動，否則會影響睡眠，越來越亢奮，就發生了失眠的症狀。建議睡前可以做一些簡單的瑜珈動作，延展性運動，不只能調節我們的心靈，還能達到減肥的功效喔！
梳頭按摩
頭部匯集了許多重要的穴位，先準備一把尖端有圓顆粒的梳子，透過梳子來幫我們的頭部梳理、按摩，大約五分鐘後，再用手指敲敲自己的頭皮、頸部，舒緩頭部的經絡。如此動作重複幾次，感到頭皮微麻即可停止。這樣的動作，可以疏通大腦的血液，使頭腦有足夠的氧氣，增強記憶、維護髮根、穩固毛囊，消除大腦疲憊等的效果。
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