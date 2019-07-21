癌症免疫營養新趨勢論壇 北中南舉辦三場 歡迎參加

2019-07-21 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



面對癌症，該如何調整自己，正面迎戰？台灣癌症基金會舉辦2019「癌症免疫營養新趨勢」論壇，將於7月27日、8月3日及8月10日分別於台中、台北、高雄各舉辦一場。邀請國內癌症專家與病人、家屬互動，協助大家釐清抗癌迷思。

因現場席位有限，限癌友及其家屬報名參加，民眾可上台灣癌症基金會官網或洽詢（02）8787-9907轉216、（07）311-9137轉210，或線上報名

論壇場次如下：

•2019「癌症免疫營養關鍵論壇」台中場

時間：7月27日（六）下午1時至4時30分

內容：國內癌症專家主講，並與病人、家屬雙向互動

地點：逢甲大學學思樓2樓第九國際會議廳

台中市西屯區文華路100號

洽詢：02-8787-9907轉216

•2019「癌症免疫營養關鍵論壇」台北場

時間：8月3日（六）下午1時至4時30分

地點：台北科技大學科技大樓B1國際會議廳

台北市大安區忠孝東路三段1號

洽詢：02-8787-9907轉216

網址：http://bit.ly/2JmDga1

•2019「癌症免疫營養關鍵論壇」高雄場

時間：8月10日（六）下午1時至4時30分

地點：高雄醫學大學國際會議中心B2-B廳

高雄市三民區十全一路100號

洽詢：07-311-9137轉210

網址：http://bit.ly/2JmDga1