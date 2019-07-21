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變老不是通往悲傷 拋開年齡歧視負面言詞別再用

2019-07-21 13:28中央社 台北21日電

有些人常說「老了不中用」，也怕變老。專家指出，變老不是通往悲傷的單程票，應拋開年齡歧視，負面言語如「我一定是得了老年癡呆症」「抗老」等應不要再說。

近日社群軟體又吹起一股「老照」風潮，不少民眾上傳自己「變老」的樣子，但多數留言都是負面的評價：「歲月好殘忍」「老了，太可怕了」「好醜」「我要存錢美容」等。不過，看待「變老」這件事，其實可以更正面。

暢銷書「慢活」（In praise of Slow）作者卡爾‧歐諾黑（Carl Honore）曾引發全球響應「慢活」運動，他的最新著作「終極慢活」，開宗明義點出「現在是當老人最好的時代」，變老的方式正在發生革命。

歐諾黑在新書中指出，公共論壇在探討壽命增長現象時，通常憂心忡忡，媒體報導時也常說「銀髮海嘯來臨」，甚至預言老人多，將帶來經濟停滯、勞工短缺、社福崩潰、世代相爭等。「我們恐懼社會上的老人，也害怕自己變老。」

但無論如何抗拒，變老，是生命無可避免的環節。歐諾黑說，從現在起1年後，所有人都會多1歲。這件事情無從改變，但可以改變變老的方式，以及要抱持什麼樣的態度面對變老。現在也是拋開年齡偏見的時候，在人生的每一個階段，哪個年齡才可以做什麼事情的界線愈來愈模糊。

歐諾黑開始在世界各國收集顛覆你我想像的老年生活。如在泰國初興米粉廠工作40年、高齡73歲的清潔人員卡蘭旺。她每週工作6天，每天8小時。工作讓她活力充沛，職場上的年輕同事常向她詢問生活和戀愛的事情，彼此就像一家人。

又如在36歲創下網球史上年紀最大球王紀錄的費德瑞（Roger Federer），他曾說過：「我不認為年齡本身是問題。」也有愈來愈多年長者試著挑戰極限，如82歲女性嘗試跳傘、87歲男性開始練舉重、全球年紀最大的瑜珈老師則是98歲。

歐諾黑表示，人上了年紀後，行動能力、新陳代謝、記憶都會衰退，腦部變化也會影響認知功能，大腦好像用了好幾年的電腦，處理速度變慢，專注力也下降。但是，這些變化沒有扼殺創意，且科學已經證明，人腦極度擅長彌補老化帶來的改變，甚至可以借力使力。

功能性磁振造影（fMRI）掃描顯示，步入中年後，人類解決困難時會動用腦中更多的區域。日積月累下，可以促成區域間豐富的互動，刺激創意思考，如果再加上經驗與知識助陣，效果更佳。

歐諾黑說，讓大腦保持靈活的訣竅，包含吃健康食物、睡飽、避免承受過多壓力，都是很好的開始。大腦也適用「用進廢退」，就像肌肉一樣，多動就會健康。如強迫自己解決問題、處理複雜事務、學習新東西等。

一項實驗結果顯示，專家請一群完全沒有基礎的60歲以上人士，每週花16.5小時學習數位攝影。過了3個月後，76%的人記憶測驗分數提升。大腦掃描也顯示，與注意力、專注力相關的神經網絡得到強化。甚至在攝影課結束後，相關效果仍維持1年以上。

歐諾黑指出，年齡漸長後，主要的學習障礙不是老化的大腦，而是年齡歧視帶來的刻板印象，使人失去信心。與其否認自己的年齡、騙自己還年輕，或許可以採取更明智的作法：從正面的觀點看待老年，從根源解決問題。

歐諾黑說，老沒有想像的這麼糟，即使有些事情確實會走下坡，但有些方面則會漸入佳境。但目標不是要從崇拜年輕改成崇拜老年，而是沒有任何年齡應該受到貶抑或敬重，每個年齡都有各自的喜悲。每個人生的時期都值得活。每個年齡都應該開心迎接。

「大家多多思考自己的未來。」歐諾黑建議，先替人生下半場做好規劃，能讓人不再那麼恐懼老之將至。應該揚棄「讀書、工作、退休」3段式人生，誰說一定只有小孩跟年輕人才能讀書，人生中段只能永無止盡地工作、成家立業，最後緊抓殘留的暮年遊山玩水。

歐諾黑也說，有些詞彙或習慣說法應停止使用，如「我一定是得了老年癡呆症」「以你的年齡來說算不錯了」「抗老」等，因年齡會影響態度，年紀帶來的是優勢。

否認自己的年齡，也是否定自己、否定自己的經歷和方向。接受自己的年齡，可以消除常與老化連結在一起的遺憾和自我厭惡。

此外，歐諾黑說，雖然很難完全愛上變老這件事，因變老會失去一些東西，尤其是臨終前的那段時間。但死亡會促使人珍惜剩下的時間，這是變老帶來的正向作用。「想到自己有一天會死，沒讓我擔心變老，反而讓我想要把握時間好好活著。」

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