希諾奇台灣檜木博物館搶遊客 觸口成立分館
座落嘉義市、成立17年的希諾奇台灣檜木博物館，早期拜陸客之賜，生意強強滾，隨著兩岸關係急凍，館方調整經營方向，除與中正大學合作強化文創觀光，為搶攻自由行國際客及國旅市場，在阿里山觸口遊客中心，成立觸口分館，訂28日上午9點半開幕，攜手阿里山國家風景區管理處及產學合作，和在地特色產業店家、部落居民，營造大阿里山觀光繁榮發展。
希諾奇台灣檜木博物館是經濟部、工研院輔導的「i憩頭特色店家休憩服務加值示範活動」25個店家之一，新觸口分館位在番路鄉觸口村車埕51號，希諾奇品牌2002年成立，見證台灣木材產業興衰，為求轉型重振木材產業風華，2006年再造老舊木材工廠，尋求產官學研的合作與輔導，升級轉型觀光休閒產業，在檜木故鄉嘉義市打造全台第一座台灣檜木博物館。
希諾奇博物館總經理吳婷貴說，觸口館與中正大學台灣文學與創意應用研究所合作設計，以阿里山鄒族、逐鹿社區、台灣珍貴天然資源檜木、阿里山茶與咖啡、常民生活等為主題意象與浪漫元素，呈現推廣多元文化融合、保育自然環境資源，提供遊客休閒遊憩嶄新遊客中心，串連周邊觀光休憩資源，讓觸口館成為阿里山入口新亮點。
觸口分館開幕安排精采表演及文創市集，館內展示各種文創產品、文創及小農市集、在地小吃飲品、阿里山茶與咖啡、精美檜木工藝品及紀念品等，配合嘉縣府、番路鄉、阿里山鄉、阿管處、嘉義林管處、逐鹿社區、鄒族部落等，不定期舉辦慶典、展演及公益活動，觸口館周邊有阿管處大型停車場，交通及停車方便，並連結阿里山各風景據點。
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