希諾奇台灣檜木博物館搶遊客 觸口成立分館

2019-07-21 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



座落嘉義市、成立17年的希諾奇台灣檜木博物館，早期拜陸客之賜，生意強強滾，隨著兩岸關係急凍，館方調整經營方向，除與中正大學合作強化文創觀光，為搶攻自由行國際客及國旅市場，在阿里山觸口遊客中心，成立觸口分館，訂28日上午9點半開幕，攜手阿里山國家風景區管理處及產學合作，和在地特色產業店家、部落居民，營造大阿里山觀光繁榮發展。

希諾奇台灣檜木博物館是經濟部、工研院輔導的「i憩頭特色店家休憩服務加值示範活動」25個店家之一，新觸口分館位在番路鄉觸口村車埕51號，希諾奇品牌2002年成立，見證台灣木材產業興衰，為求轉型重振木材產業風華，2006年再造老舊木材工廠，尋求產官學研的合作與輔導，升級轉型觀光休閒產業，在檜木故鄉嘉義市打造全台第一座台灣檜木博物館。

希諾奇博物館總經理吳婷貴說，觸口館與中正大學台灣文學與創意應用研究所合作設計，以阿里山鄒族、逐鹿社區、台灣珍貴天然資源檜木、阿里山茶與咖啡、常民生活等為主題意象與浪漫元素，呈現推廣多元文化融合、保育自然環境資源，提供遊客休閒遊憩嶄新遊客中心，串連周邊觀光休憩資源，讓觸口館成為阿里山入口新亮點。