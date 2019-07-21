臨終醫療自主決定 高醫成立預立醫療照護諮商中心

2019-07-21 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



51歲的侯小姐膝下無子女，擔心未來走到人生盡頭時另一半感到茫然、痛苦，最近取得配偶同意，簽署了預立醫療決定書。侯小姐表示，不管升學、就業、結婚等不同人生階段，都會依個人興趣與志向做抉擇，「現在人生最後照護方式也規畫好了，心中已無牽掛！」

侯小姐在高醫安寧（心圓）病房擔任志工長達13年，看盡生離死別，許多重症病人走到最後，仍難以面對死亡，她曾對某位癌末病友說過的話印象深刻，「我已拿到了車票，為何還不讓我上車?」表情充滿了惶恐與矛盾。除了簽署安寧緩和意願書，也決定簽署預立醫療決定書。

亞洲第一部病人自主權利法今年1月在台灣正式上路，只要民眾具有完全行為，可透過醫療團隊專業諮商，在家屬同意下，簽署預立醫療決定書，為自己規畫人生最後一哩路。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院成立預立醫療照護諮商中心，由家醫科醫護人員及社工師團隊，提供民眾專業諮商，當面臨意識昏迷，或無法清楚表達意願時，可預先決定醫療機構或醫師應該處理的方式為何，透過事先簽下的預立醫療決定書，保障自己的善終權益。

高醫院長侯明鋒表示，隨著社會少子化，預立醫療照護愈顯重要，高醫家醫科團隊可提供專業服務及舒適環境，協助民眾規畫生命末期最適合自己的醫療處置。家醫科主任李純瑩說，高醫去年11月就試辦預立醫療照護諮商，至今已有74名意願人完成簽署。

李純瑩表示，每名簽署人都經專業訓練的醫師、護理師及社工師或心理師諮商，加上至少1名二等親內的親屬共同討論參與、取得共識等嚴謹程序，最後才完成簽署並掃描上傳，註記在健保IC卡內。