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醫：多吃色胺酸食物與充分日曬 有助排解憂鬱

2019-07-21 10:59中央社 台北21日電

憂鬱症患者往往會有睡眠障礙，容易讓症狀加重，台北市聯合醫院林森中醫昆明院區主治醫師邱淑娟指出，充分日曬、食用含有「色胺酸」食物、勤運動、深呼吸都有助於排解憂鬱。

邱淑娟表示，西醫與中醫看待憂鬱症的觀點不同，西醫認為是大腦神經傳導出現問題，中醫則歸因於五臟中心、肝、脾臟失衡，導致身心失調；另外，西醫認為的「肝」就是肝臟，而中醫認為的「肝」除實質臟器，還包括其他相關組織，包括人體韌帶、筋膜、指甲和神經系統。

因此，就中醫觀點，長期情緒抑鬱時，就會造成肝疏泄不足，會「肝氣鬱結」，會容易有負面情緒，還會胸悶、喘不過去等；若是肝氣鬱久而化火，則會讓人焦躁易怒，伴隨失眠、頭痛、眼睛酸澀等症狀。

邱淑娟說，過度憂慮也會影響食慾與食物消化吸收，傷害脾的功能，長期下來，會導致營養不良，活動力降低並引起消極的惡性循環。

若要排解憂鬱，可在白天充分日曬及食用含有「色胺酸」的食物，如火雞胸肉、南瓜子、蛋、堅果類，因足量的色胺酸可產生足量的血清素幫助對抗失眠與憂鬱。

其次要勤運動，尤其是以骨骼肌的運動包括五禽戲、八段錦、太極拳等；邱淑娟說，練習深沈緩慢的腹式呼吸也有幫助，藉由呼吸反向調節自律神經，讓情緒、身體得以放鬆，有效改善憂鬱及失眠狀況。

憂鬱症中醫失眠
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