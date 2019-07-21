暑假遊東南亞注意 2種蚊媒傳染病流行中

2019-07-21 10:46 中央社 台北21日電



衛生福利部疾病管制署統計，台灣屈公病、登革熱境外移入病例高於近年同期。因國際持續有疫情，民眾暑假若要出遊，應及早查詢國際疫情並做準備，在國外也要確實防蚊。

疾管署統計，今年截至7月15日，屈公病境外移入病例共11例，感染國家為緬甸及馬爾地夫各3例、印尼2例，泰國、菲律賓及馬來西亞各1例。為自2007年10月列入法定傳染病以來，歷年同期最高。

登革熱疫情，根據統計，今年迄今累計225例登革熱境外移入病例，為近10年同期最高，9成以上個案感染地為東南亞國家，以印尼、越南及菲律賓為多。

傳播屈公病和登革熱的病媒蚊主要為埃及斑蚊和白線斑蚊，都是經由蚊子叮咬傳播，人不會直接傳給人。屈公病的症狀與登革熱也非常類似，但比較不同之處在於，部分感染屈公病者會有持續數週的倦怠感，有些病患的關節會痛到無法行動，並持續數個月。

今年國際間多國屈公病疫情嚴峻，病例數高於去年同期。鄰近台灣的泰國截至7月7日累計報告4500例；馬爾地夫截至7月9日累計報告近1300例；馬來西亞截至6月8日累計283例；新加坡截至7月6日累計21例；美洲地區巴西截至6月8日已累計6萬6000例可能病例；非洲地區剛果共和國截至6月9日累計報告逾1萬例。

泰國、新加坡、馬來西亞、越南、柬埔寨、寮國、菲律賓、印尼、斯里蘭卡及馬爾地夫登革熱疫情也處高峰或流行期，且病例數多高於近年同期。印度今年截至6月24日累計約6800例，疾管署將以上各國及緬甸共12國的旅遊疫情建議列為第一級注意（Watch）。

疾管署副署長莊人祥表示，正值暑假期間，民眾出國機會增加，如前往登革熱、屈公病流行國家，應做好防蚊措施，返國後如有疑似症狀應儘速就醫並告知旅遊史，以利及早診斷及治療。