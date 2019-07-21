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8縣市豪大雨特報 中部以北慎防午後較大雨勢

2019-07-21 08:47聯合報 記者曹悅華╱即時報導

今天還是會下雨！中央氣象局針對8縣市發布豪大雨特報，中部以北平地及各地山區還要留意午後較大雨勢，出門務必攜帶雨具。

氣象局上午8時10分針對花蓮縣發布豪雨特報，台南市、高雄市、宜蘭縣、嘉義縣、嘉義市、台東縣和屏東縣發布大雨特報。

氣象預報員顏增璽說，因為太平洋高壓沒那麼強，今天台灣附近水氣還是多，各地降雨以中南部為主，中南部白天整天都有雨，嘉義以南跟東半部已發布豪大雨特報。到了午後全台都要留意雷陣雨，中部以北平地跟各地山區午後會有較大雨勢。

至於溫度方面，顏增璽說，雖然上午6時有發布高溫資訊，不過因為今天雲量比較多，要看雲會不會散開，決定高溫程度。若沒下雨太陽又在照射，溫度就會升很快，全台高溫落在32到35度間，北部35度、中部34度、南部32度、東部33度。台東地區在中午前後（上午11時到下午2時）有機會出現焚風。

氣象局在上午6時33分時發布高溫資訊，受到西南風沉降影響，今天白天新北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；花蓮縣縱谷、台東縣，台北市，桃園市、新竹縣、苗栗縣則為黃色燈號，恐出現36度以上高溫。

至於第五號颱風丹娜絲，顏增璽說目前在韓國一帶，登陸朝鮮半島後迅速減弱，預估今天會降等為溫帶氣旋。

中央氣象局稍早針對8縣市發布豪大雨特報。本報資料照片
中央氣象局稍早針對8縣市發布豪大雨特報。本報資料照片
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