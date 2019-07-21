未來10天不會有颱風爆發期 吳德榮：西北太平洋很平靜

2019-07-21 08:12 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今年7月至目前為止並無所謂颱風爆發期，且未來10天也沒有颱風連續生成的條件，想達到氣候平均值的4.1個並不容易，甚至1至7月的颱風總數都遠低於平均。

中央氣象局日前預估今年會侵襲台灣的颱風為3到5個，當時吳德榮就認為，氣象局因外界殷切需求，勉強預估侵台個數實已超過科技極限，大家參考就好。而今年7月至目前為止，僅生成2個輕度颱風木恩、丹娜絲都未直接侵台。

吳德榮說，最新（20日20時）各國模式模擬顯示，未來10天西北太平洋相當平靜，並無颱風連續生成的條件，1至7月到目前為止，颱風生成總數僅5個，期待在月底前，趕上氣候平均總數的8.7個，看來機會也不大。

至於近日天氣，吳德榮指出，今（21日）晨西南風受地形抬升，南部有明顯降雨；尤其凌晨在高雄近山區。今天白天各地大多晴朗炎熱，午後有局部雷陣雨的天氣。北部氣溫約在25至36度、中部24至35度、南部24至35度、東部25至36度。