青草茶去暑濕 不是人人能大口喝

2019-07-21 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



青草茶百百款，該怎麼喝比較適當？炎炎夏日喝點青草茶有助驅除暑濕，不過不是人人都可大口大口喝。北市聯醫仁愛院區中醫科兼任醫師周宗翰表示，青草茶屬性偏寒，虛寒體質者或寒嗽體質者都不適合喝多。這些族群若想退火又不傷胃，除了適量喝，也可考慮青草藥加入藥膳煮成雞湯。

周宗翰說，市面上常見的青草茶材料包括薄荷葉、鳳尾草、咸豐草、萬點金、魚腥草、雷公藤、蒲公英、香薷、黃花蜜菜、牛奶房、茵陳蒿等，這些藥材擁有退火、生津止渴、緩解疲勞、增加食欲等保健之效。

而苦茶因為添加了穿心蓮、苦參根等藥材，屬性比一般青草茶更涼，能有效清肝退火，適合用於治療上火的人，像是便秘、長痘痘、長口瘡、口乾口苦的人就很適合飲用。

仙草茶同樣有助退火，同時仙草中的多醣膠質成分類似玻尿酸，有助養顏美容，還能穩定血糖。不過國人飲用時有時會額外添加糖，或是製成仙草凍、燒仙草後，再加入奶油球、紅豆、綠豆、花生等許多配料，此時吃多反倒會攝取過多熱量，並導致血糖飆升。

無論是一般的青草茶、苦茶或仙草茶，屬性都偏寒涼，因此經常手腳冰冷、容易腹瀉、容易痛經、經期血塊多的虛寒體質者，或是夜咳、痰液稀的寒嗽體質者都不適合過量飲用。

另外，這類涼茶也不宜空腹喝，否則可能影響常胃運化。若不慎喝涼茶喝到腹痛、腹瀉，可先喝點加鹽的溫開水來調節體內滲透壓，如無法改善則應盡速就醫。