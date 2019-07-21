異位性皮膚炎患者 夏天避免做這些事

2019-07-21 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



暑假天氣炎熱，對有異位性皮膚炎的患者來說更是煎熬。30歲的小豪，就讀國小時期就患有異位性皮膚炎，不只臉上、四肢都出現發癢、脫屑、紅疹等病灶，尤其天氣熱或季節轉換時，更會流組織液。

收治小豪的台灣皮膚科醫學會發言人、長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，正值夏季，7、8月更是高溫，天氣炎熱，勢必會大量流汗。台灣屬海島型氣候，夏天天氣熱又潮濕，塵蟎等過敏原也會增加，對異位性皮膚炎患者來說就是災難。

她說，主要是患者一流汗身體就會癢，接著抓、紅腫、發炎，使症狀反覆發作；她近期診間平均每天收治四、五名患者，症狀從輕到中重度都有。

黃毓惠說，異位性皮膚是皮膚表皮功能異常，加上免疫功能失調，使皮膚保護力下降、水分喪失、乾燥脆弱，讓過敏物質輕易入侵人體，引發一連串過度發炎反應。

4條件判斷異位性皮膚炎

而在成因上，可以四條件判斷：皮膚劇烈癢感、慢性反覆發作、典型紅疹分布、個人與家族有過敏體質，她說，若符合其中三項條件，臨床上就可診斷為異位性皮膚炎。

黃毓惠說，一般來說，異位性皮膚炎最大的特徵就是癢。小豪最大的困擾也是癢，因全身各部位都可能發生，一忍不住就會抓；但因本身的腎功能不好，無法亂吃藥，所以多年來都以藥膏加乳液治療，效果時好時壞。

針對較嚴重的異位性皮膚炎患者，黃毓惠說，治療改善脫屑、紅疹的情形，癢度也大幅降低，但同時也要避免過敏原，盡量避免刺激。

黃毓惠日前也收治一名高二生，5月就診時已是中重度異位性皮膚炎，身體紅腫外，臉部出現組織液，並癢到睡不著、精神不佳而大量缺課，並影響到課業，後經治療，使狀況改善。

盡量避免過敏原

黃毓惠表示，異位性皮膚炎患者除了就醫，最重要的是不要「抓」，以免皮膚更加泛紅與發癢，形成「越抓越癢、越癢越抓」的惡性循環。此外，應盡量避免過敏原。像是日常清潔用品、塵蟎、寵物毛髮，還有天氣冷熱或壓力等，都可能會加重症狀。

黃毓惠建議，患者夏天時應減少戶外活動跟運動，家中若濕氣重，可裝除濕機並維持在50%至55%的濕度間，棉被應常更換與清洗，並避免在泳池游泳，泳池中的消毒水跟氯，會使皮膚更敏感；而在沐浴時，建議最好使用清水或中性低敏感的清潔用品來清潔皮膚、保持皮膚水分，避免皮膚乾燥。