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羽田機場必去！近距離欣賞飛機起落　還有「模擬飛行」可以玩

2019-07-20 22:46聯合報 記者陳睿中╱即時報導

許多人在機場登機前，總喜歡在候機室看飛機。東京羽田機場在國際線旅客航站5樓，就設有24小時對外開放的觀景台。飛機迷們不僅可以在此近距離欣賞飛機起落，室內還規劃有模型機展示區、兒童模擬機駕駛體驗的項目，滿足大小飛機迷的心。

東京國際機場因座落於羽田區，而被通稱為羽田機場，與成田機場並列東京兩大門戶機場，包括航班與旅客流量，都是日本之最，也在客運流量統計中，排名世界第5大機場。

在羽田機場中，規劃有江戶小路、日本橋等復古的體驗環境，也設有許多知名的購物商店、餐廳，讓旅客在候機時可以好好地消磨時間。而對於航空迷來說，位於國際線旅客航站5樓的戶外觀景台，絕對是不容錯過的朝聖地點。

在遼闊的觀景平台上，設有平台、咖啡桌等硬體項目，休憩效果佳；僅透過鋼索架起的隔離網，不會過度妨礙視線、不會反光，可以輕鬆地近距離觀賞飛機起落、工作車輛運行等景緻，天氣晴朗時，還可遠眺晴空塔、東京鐵塔等市景。由於航班密集度高，幾乎隨時都可見到飛機起落或在跑道滑行，每逢747、A380等大型廣體客機，或是塗裝較特殊的機型出現時，更可以看見一票手持長鏡頭的攝影師、航空迷前來拍攝，場面十分壯觀。

除了戶外的觀景平台，同樓層還設有Flight Simulator的模擬飛行體驗。大小朋友只要用銅板價，就可以模擬駕駛艙化身成為小小機師，實現飛行夢。另設有模型飛機的展示牆，讓民眾可以快速認識執飛於羽田機場的各家航空公司與機型。若是想要買架模型機回去收藏，隔壁的玩具店也就有販售，果然很會做生意！

適合大小航空迷體驗的模擬飛行。記者陳睿中／攝影
適合大小航空迷體驗的模擬飛行。記者陳睿中／攝影
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透過模擬飛行設施，能夠輕鬆一圓機師夢。記者陳睿中／攝影
透過模擬飛行設施，能夠輕鬆一圓機師夢。記者陳睿中／攝影
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觀眾可以近距離觀賞飛機、機場工作車輛。記者陳睿中／攝影
觀眾可以近距離觀賞飛機、機場工作車輛。記者陳睿中／攝影
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許多航空迷、攝影迷都會專程攜帶長鏡頭前來拍攝。記者陳睿中／攝影
許多航空迷、攝影迷都會專程攜帶長鏡頭前來拍攝。記者陳睿中／攝影
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少了玻璃隔閡，可以輕鬆拍出飛機美照。記者陳睿中／攝影
少了玻璃隔閡，可以輕鬆拍出飛機美照。記者陳睿中／攝影
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羽田機場的航班密集，可輕鬆見到飛機大軍。記者陳睿中／攝影
羽田機場的航班密集，可輕鬆見到飛機大軍。記者陳睿中／攝影
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位於國際航廈5樓的觀景台，總是吸引許多民眾前來賞飛機。記者陳睿中／攝影
位於國際航廈5樓的觀景台，總是吸引許多民眾前來賞飛機。記者陳睿中／攝影
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展示牆上，陳列有各家的模型機。記者陳睿中／攝影
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成田機場東京鐵塔
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