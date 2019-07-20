羽田機場必去！近距離欣賞飛機起落 還有「模擬飛行」可以玩

2019-07-20 22:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



許多人在機場登機前，總喜歡在候機室看飛機。東京羽田機場在國際線旅客航站5樓，就設有24小時對外開放的觀景台。飛機迷們不僅可以在此近距離欣賞飛機起落，室內還規劃有模型機展示區、兒童模擬機駕駛體驗的項目，滿足大小飛機迷的心。

東京國際機場因座落於羽田區，而被通稱為羽田機場，與成田機場並列東京兩大門戶機場，包括航班與旅客流量，都是日本之最，也在客運流量統計中，排名世界第5大機場。

在羽田機場中，規劃有江戶小路、日本橋等復古的體驗環境，也設有許多知名的購物商店、餐廳，讓旅客在候機時可以好好地消磨時間。而對於航空迷來說，位於國際線旅客航站5樓的戶外觀景台，絕對是不容錯過的朝聖地點。

在遼闊的觀景平台上，設有平台、咖啡桌等硬體項目，休憩效果佳；僅透過鋼索架起的隔離網，不會過度妨礙視線、不會反光，可以輕鬆地近距離觀賞飛機起落、工作車輛運行等景緻，天氣晴朗時，還可遠眺晴空塔、東京鐵塔等市景。由於航班密集度高，幾乎隨時都可見到飛機起落或在跑道滑行，每逢747、A380等大型廣體客機，或是塗裝較特殊的機型出現時，更可以看見一票手持長鏡頭的攝影師、航空迷前來拍攝，場面十分壯觀。