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「台灣野獸派之父」張萬傳畫展開幕 聚焦魚系列

2019-07-20 20:39聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

畫家張萬傳擁有「台灣野獸派之父」美譽，今年適逢其110歲誕辰，特展「湧動—張萬傳110歲紀念展」今於國父紀念館開幕，展出其作品200多件。

張萬傳1909年生於淡水，士林公學校高等科畢業，1929年進入倪蔣懷出資創辦的繪畫研究所，1930年赴日本留學，並進入川端畫學校及本鄉繪畫研究所進修，並且受到巴黎畫派、野獸畫派、表現主義等畫家的影響；強烈筆觸和濃厚色彩被譽為「台灣野獸派之父」。

張萬傳曾於建國中學、大同中學、延平中學及國立藝專補校任教直至退休，退休後足跡遍布世界各國，將所見繪成畫作。

他也關心台灣風土人情，淡水白樓於1990年計畫拆除，張萬傳經常前往白樓寫生，他捐畫義賣募款希望能保留古蹟，可惜白樓仍於1992年拆除。張萬傳三子張偉三表示，父親一生執著於創作，直到90歲中風才停筆。

今年適逢張萬傳110歲誕辰，透過紀念展的形式，展出其素描、靜物、人物、風景等作品，展出作品多達262件，另搭配珍貴歷史照片、剪報、文物等。

國父紀念館表示，本次展出以「魚系列」為主題，聚焦張萬傳歷年來描繪魚類的作品。張萬傳愛魚、畫魚、吃魚，魚成為呼應畫家生活的獨特藝術題材。而其「風景系列」油畫筆觸奔放、大膽用色、厚重形體、明媚景色，不論是廈門、鼓浪嶼、淡水等，都具有個人強烈的色彩。

●「湧動—張萬傳110歲紀念展」即日起至8月20日，在國立國父紀念館中山國家畫廊展出。

張萬傳愛魚、畫魚、吃魚，魚成為呼應畫家生活的獨特藝術題材。圖/國父紀念館提供
張萬傳愛魚、畫魚、吃魚，魚成為呼應畫家生活的獨特藝術題材。圖/國父紀念館提供
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淡水紀念館中風
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