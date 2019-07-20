高雄三民區首現本土第二型登革熱 她5年前也被通報過

2019-07-20 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



疾病管制署今公布，高雄新增1例本土登革熱病例，為三民區興德里7歲女童，確診感染登革病毒第二型，有別於日前該區一直燒不停的登革熱第四型，疾管署不排除是症狀不明免的境外移入個案或台南本土感染者造成疫情，另資料發現，女童5年前也曾被通報感染登革熱，這次檢驗數據也證實過去曾感染登革熱，以國內疫情分析，孩童反覆被感染案例較少見。

疾管署副署長莊人祥表示，女童7月15日出現發燒、頭痛等症狀，當日急診就醫並住院，但直到19日因常規檢驗血小板較低故通報登革熱，NS1快篩陽性，確診感染登革病毒第二型；個案目前一般病房住院治療中，其同住家人皆無疑似症狀。個案2014年10月也曾被通報，但最後結果為陰性，本次IgG抗體陽性可推測過去得過，血小板較低可能也與二次感染有關。

高雄市目前包含年初前鎮區個案、路竹區個案及今日個案，已有3例本土登革熱第二型，目前路竹個案病毒定序結果與台南疫情個案都一致，但莊人祥說，小女童近期無出國史，活動地以興德里住家及鄰近祖父母家為主，並未前往台南市，近期也沒有家住台南的親戚來訪，初步研判個案於居住地興德里周邊社區感染的可能性較高。

莊人祥指出，目前興德里社區出現感染原因仍待釐清，不排除是症狀不明免的境外移入個案或台南本土感染者至當地造成疫情擴散，再加上最近一例境外移入且確診第二型與女童居住地相距3.8公里，後續將請實驗室協助進行基因定序並進一步擴大疫情調查以釐清感染源。

但由於女童發病當天就住院，其造成疫情擴散可能性較低，但莊人祥說，社區中的病毒可能已經醞釀一陣子，才會在該里出現首例，對此，防疫人員已於昨日完成個案居住地孳生源檢查、噴霧壓罐作業，預計於7月22日執行社區緊急防治工作。

今年截至目前國內累計55例本土登革熱病例，為高雄市43例，分別是三民區36例、左營區及前鎮區各2例，鳳山區、鼓山區及路竹區各1例，去年同期只有一例；台南市12例，為中西區4例、東區3例，永康區、南區、安南區、左鎮區及新化區各１例。另有225例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。