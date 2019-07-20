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逾5萬孩童因父母離異成單親 「選邊站」帶來身心壓力

2019-07-20 18:14聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

台灣離婚率高，離婚夫妻協議「合作教養」未成年孩子成趨勢。兒福聯盟表示，離婚夫妻越來越重視探視與照顧孩子的權利，但雙親易在會面時起爭執，甚至批評對方，致孩子陷入「選邊站」的兩難。兒盟與心理輔導學者表示，離婚夫妻要做更成熟的大人，理性討論，才不會影響孩子身心發展。

內政部最新統計，台灣107年離婚對數共5萬4402對，106年有5萬8252名未成年子女是因為父母離婚而辦理監護權登記。兒福聯盟主任李惠娟分析，過去的夫妻離婚後，都由取得監護權的一方照顧孩子，另一方難以探視。《民法》和《兒童權利公約》呼應社會需求修法，漸強調離婚雙親的照顧權。離婚夫妻傾向商議合作照顧孩子，也常因此吵架。

兒福聯盟提供的離婚親職諮詢專線發現，「探視孩子」是近6年最多離婚夫妻詢問的主題，占比已超過4成。不過，僅二成諮詢者關心孩子的情緒，大多數都是夫妻吵著如何顧小孩，沒注意小孩的喜怒哀樂。李惠娟說，家長婚姻狀況不穩，易讓孩子產生「爸媽一直吵架，是不是因為我不乖？」等負面感受，若未獲關心，容易對身心發展帶來負面影響。

兒盟今年替北市家防中心承辦親子會面中心「同心園」。李惠娟說，雙親如果真的感情不好，分開並非壞事。同心園提供離異夫妻與未成年子女的會面服務，也致力協助欲離婚夫妻回歸理性，好好討論離婚後的合作教養計畫。希望藉由提早規畫，降低離婚對孩子的負面影響。

研究家庭關係的台灣師範大學教育心理與輔導學系教授張世華說，當夫妻離婚，未成年孩子要面臨「選邊站」兩難，是最大的心理壓力來源。她提供以下4點建議，表示夫妻應經營更成熟的關係，不要在孩子面前批評對方。

首先，別再讓孩子夾在父母中間或把孩子當成對付另一方的籌碼，做一個情緒成熟的父母。第二，離婚並不是問題，怎麼好聚好散，並成熟處理離婚後的子女照顧計畫，才是重要的事。

第三，改變自己永遠比改變別人來得有用，透過自己內在的改變，最能夠跳脫僵局。好好思考自己想成為怎麼樣的父母，就能夠由內心產生最佳的自我引導。

最後，勇敢面對與忍受關係中的焦慮，而不是逃避。雙方保持真實的接觸，才能真正面對問題。過程中經歷艱難時，要記得要尋求專業資源協助，如此才能讓孩子擁有更健康的力量，從父母離婚的風暴中平復，正向地長大。

台師大教授張世華擔任同心園親職講座講者。圖／兒福聯盟提供
台師大教授張世華擔任同心園親職講座講者。圖／兒福聯盟提供
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