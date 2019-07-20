青年勞動力不減反增 去年增幅創4年來最高

2019-07-20 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



正值畢業求職旺季，勞動部日前發布「107年青年(15-29歲)就業狀況調查」，調查指出，雖然受少子化影響，10年來的青年勞動力總體減少了18.7萬人，但從2015年起，卻呈現成長趨勢，2018年青年勞動力為239.4萬人，比2017年增加了3.8 萬人，增幅為4年來最高，勞參率也較2017年上升了1.63%，更比10年前上升3.63%。

為了解青年勞動情勢，勞動部運用行政院主計總處「人力資源調查」、「人力運用調查」結果，輔以各項統計資料，綜合分析15至29歲青年勞動參與、就業、轉職及失業狀況。

根據勞動部調查，受到少子女化影響，2018年的青年勞動力為239.4 萬人，10年來共減少18.7萬人，不過，從2015年起，青年勞動力人數呈現成長趨勢，2018年就比2017年增加了3.8 萬人、1.58%，增幅為4年來最高，勞動力參與率則為54.98%，較2017年上升1.63%，相近10年前也上升了3.63%。

調查報告指出，因我國高等教育普及，青少年求學年限較長，15到24歲勞動力參與率為34.3%，僅高於韓國的29.3%，25到29 歲的勞動力參與率則高達93.4%，高於新、日、美、韓。

青年就業部分，2018年青年就業人數219.1 萬人，較2017年增加4萬人，其中以大學以上程度者占5成8最高，青年就業者以從事製造業對多，依序才是批發及零售業、住宿與餐飲業。

此外，2018年10月青年勞工初次就業的平均年齡為21.4歲，尋職時間平均1.8個月。以2013年大專畢業生為例，畢業1年提繳工資是32338元，畢業2年增至33592元，逐年遞增至畢業5年為39989元，提繳工資較第1年成長了近2成4。