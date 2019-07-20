任達華遭捅腹 醫：可能是「游泳圈」救了他

2019-07-20 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



香港藝人任達華今日上午在廣東出席活動，突然被陌生男子拿刀猛刺左側腹部，還好他狀態清醒，目前狀況也已無大礙。醫師表示，由於刺傷部位偏左，該部位有許多可能造成致命出血的臟器，甚至要是不慎刺破主動脈，恐怕短短幾分鐘就會當場送命，應該是刀子不長，再加上醫院診斷有寫道，其前方脂肪密度增高，腹部脂肪多也成為保命關鍵之一。

據了解，任達華左腹有兩道約3公分刀傷，據醫院診斷所見，左腹直肌局部間小氣泡，其前方脂肪密度增高，肝頂部見小氣泡，肝臟大小狀態未見異常，可見刀子並未直接觸及重要器官。台北醫學大學附設醫院急診醫學科主治醫師高偉峰表示，雖沒有直接看到傷者，但從上述可知，任達華並未被傷及致命部位。

刀傷最致命原因就是出血休克，人體左側又有許多可能大量出血的臟器， 如腹部附近的脾臟等，若位置在稍微往上一點，也可能刺傷肺臟，導致致命性氣胸，甚至一不小心恐刺中心臟，再加上腹部附近的主動脈中間偏左，只要刀插入的位置傷為不同，生死真的就在一瞬間。

高偉峰進一步解釋，以刺中主動脈為例，心臟每分鐘打出的血量約2至3公升，當傷口出血量30%，血壓就會開始驟降，40％以上血壓脈搏不穩。人體也只有5公升的血可以流，極可能在2至3分鐘內就當場斃命。提醒不幸被刀刺傷時，刺進去就不要拔出，直接抓著刀子送醫，才能保命。

若刀子被拔出，第一時間還是有機會自救。高偉峰表示，就須採直接加壓止血法，是最快速、有效及簡單止血方法。直接使用無菌紗布或乾淨敷料，如手帕、毛巾、清潔餐巾等，直接覆蓋後，再以手掌根或任何現場可取得布條施予均勻壓力將傷口纏繞 。此能暫時使出血緩下來。