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雙北熱對流發展 午後雨彈來襲

2019-07-20 15:35聯合報系攝影中心 記者葉信菉╱即時報導

雙北午後熱對流發展，下午下起了大雨，氣象局提醒民眾注意瞬間大雨、雷擊、強陣風。

雙北下午下起了大雷雨。記者葉信菉／攝影
雙北下午下起了大雷雨。記者葉信菉／攝影
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雙北午後熱對流發展，下午下起了大雨，氣象局提醒民眾注意瞬間大雨、雷擊、強陣風。記...
雙北午後熱對流發展，下午下起了大雨，氣象局提醒民眾注意瞬間大雨、雷擊、強陣風。記者葉信菉／攝影
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