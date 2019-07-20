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50年前人類上月球 福七和登月火箭原來有這個共同點

2019-07-20 15:24聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

1969年7月20日，太空人阿姆斯壯踏上月球，發表「這是我的一小步，卻是人類的一大步」的名言，震撼全球。今天(7月20日)適逢人類首次登月50周年紀念，國家實驗研究院國家太空中心選在這一天，與台北市立天文館及台南市南瀛天文館合作，在南北兩地同步辦理「天文太空知識充電站」閱讀書展。

國研院指出，上月發射的福爾摩沙衛星七號用的是當年送阿姆斯壯上月球的發射平台。為了紀念此一共同點，用書展同時慶祝人類登月50周年暨福衛七號發射成功。

此次書展以天文太空為主題，現場展示宇宙、月球、太空科普類書籍，共有22家文化事業出版單位共襄盛舉，贊助超過60本類型豐富的相關書籍，適合各種年齡層閱覽。書展地點位於台北市立天文館大廳穿堂與南瀛天文館圖書室，免費供民眾在館內閱讀。

國研院指出，福爾摩沙衛星七號於6月25日搭乘現今最新一代的獵鷹重型火箭（Falcon Heavy），並在當年登月火箭－農神五號（Saturn V）所使用的發射平台發射升空，不但有重要的傳承意義，同時也為台灣與世界的太空科技發展揭開新的里程碑。

因此，國研院太空中心也同時在書展現場辦理福爾摩沙衛星七號及太空梭紙模型的DIY教學，期能透過模型製作的過程，增加民眾對福爾摩沙衛星七號及人類太空科技發展的印象。

福衛七號衛星紙模型教學。圖/國研院提供
福衛七號衛星紙模型教學。圖/國研院提供
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太空人天文館福爾摩沙衛星
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