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台南再添本土登革熱 個案曾出沒巴克禮公園、府城開帝殿

2019-07-20 11:15聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

台南本土登革熱疫情持續，疾管署今公布，台南市再新增一例本土登革熱病例，為東區忠孝里60多歲男性，衛生單位進行接觸者擴大採檢時發現，疾管署表示，個案潛伏期間活動地除住家外、多活動於巴克禮公園及府城開帝殿，研判個案於東區崇德里感染的可能性較高。

疾管署副署長莊人祥表示，個案7月13日起陸續出現發熱、頭痛、食慾不振、倦怠等症狀，分別於發病隔天及7月18日至診所就醫，衛生單位19日進行接觸者擴大採檢時發現而進行通報，確診為登革熱第二型，個案現住院隔離中，其同住家人無疑似症狀。

莊人祥說，個案近期無出國史，考慮其工作地與東區確診個案具地緣相關性，研判個案於東區崇德里感染的可能性較高。因應登革熱疫情，疾管署與台南市政府防疫人員將持續針對個案住家及活動地周邊執行化學防治及孳生源清除。

今年截至目前國內累計54例本土登革熱病例，為高雄市42例，分別是三民區35例、左營區及前鎮區各二例，鳳山區、鼓山區及路竹區各一例；台南市12例，則為中西區四例、東區三例，永康區、南區、安南區、左鎮區及新化區各一例。另有225例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

受到低壓帶影響，國內南部地區因豪雨導致道路積、淹水影響，疾管署再次呼籲，民眾於積水退去後清理家園時，務必注意個人防護措施，且儘速清理積水容器及場所，以免產生孳生源；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。

疾管署防疫人員今天前往台南市東區崇德里進行孳生源查核。圖／疾管署提供
疾管署防疫人員今天前往台南市東區崇德里進行孳生源查核。圖／疾管署提供
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登革熱東區疫情
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