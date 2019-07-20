校園猝死往往措手不及 12歲女童裝遠端監控保命

2019-07-20 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



12歲蘇姓女童去年9月在校園突然沒有呼吸、心跳，經送醫救回一命，確診為心律不整，心律不整除了心悸、胸悶、暈眩等症狀，有的事前沒有徵兆，讓人措手不及，女童經裝設心臟去顫器，並且接受台中榮總醫護遠距照護，24小時遠端監測保命，如今已回歸校園生活。

台中榮總心臟電氣生理科主任謝育整說，校園猝死個案中以心因性猝死最為常見，往往無預警，讓家長措手不及，頻問「為什麼會發生？」建議家長，若發現孩子出現心悸、胸悶，或不明原因暈厥，請盡速就醫檢查。

謝育整說，心跳太快或太慢，可能讓人失去血壓，甚至心律不整發作暈厥、猝死，心跳太慢患者使用心臟節律器，心跳太快患者使用去顫器，心衰竭病患使用再同步節律器改善，但植入後，病患要等3到6個月回診時，才能了解心臟電子儀器運作狀況，甚至在回診前就已經突發嚴重的狀況，造成難以彌補的傷害。

謝育整指出，心臟電子儀器的遠距照護是透過無線傳輸，患者身上的心臟節律器會將所有異常心跳數據傳回醫院，醫院可24小時遠端監測，若發現異常，可立刻通知患者回醫院急診，不必等到患者回診照心電圖，或是自覺不舒服才就診。

他說明，國內有醫院推動「心臟電子儀器遠距照護系統」協助監測心律狀況，台中榮總從102年開始執行心臟電子儀器的遠距照護，目前共服務20名包括住在南投偏遠山區、澎湖等離島患者，另有10名病況不穩定患者也使用這套遠距照護系統；今年更將添購心臟節律器自動傳輸儀，縮短此類病患回診等候時間。