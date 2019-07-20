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居家失能個案家庭醫師制上路 助推尊嚴善終

2019-07-20 10:09中央社 台北20日電

衛福部日前公告居家失能個案家庭醫師照護方案。示意圖／Ingimage
衛福部日前公告居家失能個案家庭醫師照護方案。示意圖／Ingimage
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衛福部推居家失能個案家庭醫師照護方案，由醫師、護理師定期家訪，有助掌握健康情況、控制慢性病，估約24萬人適用。新制也將病人自主權利法宣導導入居家，推動尊嚴善終。

台灣目前是高齡社會，預計將於民國115年成為超高齡社會，20%以上的民眾為老年人。根據健保資料顯示，105年老年人口使用健保醫療費用占總費用34.96%，老人每人使用門診醫療費用較非老人高3倍，同時老人有較高的慢性病盛行率，將造成未來健保財務相當大的負擔。

衛福部日前公告居家失能個案家庭醫師照護方案，因使用長照服務的失能個案有8成以上有慢性疾病，除了同時有醫療照護需求，一旦疾病惡化更可能導致進一步失能。希望透過家庭醫師制度，由醫師、護理師定期訪視、電訪或遠距視訊，掌握個案健康狀況，協助控制慢性病、避免惡化致失能加劇。

民眾只要經長照照管中心評估符合資格，且不排斥有家庭醫師照顧就可納入方案。根據衛福部估計，以目前長照使用量計算約有24萬人可適用。以每名醫師最高收案200人計算，約需上千名醫師參與。

新制除了有助減輕門診醫療費用、住院負擔，衛福部長照司副司長周道君受訪時表示，家庭醫師也會協助宣導病人自主權利法中「預立醫療照護諮商」及「預立醫療決定」，推動尊嚴善終。

一般民眾若接受預立醫療照護諮商需自費新台幣數千元，但周道君說，失能個案進行相關諮商免費，協助個案完成簽署預立醫療決定的諮商團隊，每案可得1500元獎勵。

周道君說，計畫網絡會逐步擴充，已與醫師公會全聯會溝通，鼓勵各地醫師參與，民眾端也需要多加宣導，讓他們知道政府提供此項服務，政府會協助媒合醫療供給和民眾需求。

現行健保也提供居家醫療照護整合計畫及家庭醫師整合醫師計畫，周道君表示，居家醫療照護是以診療為主，包括抽血或檢驗等；但居家失能個案家庭醫師照護方案是以慢性病控制為主，服務內容並不相同，不會有疊床架屋的問題。

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