照顧不離職！ 家總本周起連署要「長照安排假」

2019-07-20 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



台灣自2016年起，每年約有13萬人照顧離職，若要盡可能減少長期照顧負荷，資源盤點與規劃扮演關鍵角色。中華民國家庭照顧者關懷總會與婦女新知基金會等團體倡議推動「長照安排假」 入法，本周開始在公共政策網路參與平台發起連署活動，盼各界響應。

照顧者蔡先生大學畢業後順利應用所學進到電子業，人生正要起飛的階段，雙親陸續罹病，他們不僅漸漸走向失智，還陸續併發精神行為症狀，他不得不放棄原來的正職工作，兼職快遞和保全工作，最後離職。

今年還不到40歲的蔡先生，照顧年資13年。甚至曾想過「帶家人一起走」，他表示，相當無奈，「如果重來一次，希望早點接觸到支持資源，盡可能不要離職」。

家總秘書長陳景寧表示，蔡先生的年齡原應是國家勞動力基礎，但卻因照顧而動搖。國家放任離職照顧將會出現勞工、雇主、國家三輸，因此家總與婦女新知等團體連署要求推動「長照安排假」 ，其中包括30天有薪假以及150天彈性請假。

陳景寧表示，30天有薪假能讓民眾在一背負照顧責任之初，有充分的時間盤點照顧資源、作足安排，150天彈性請假則能處理臨時狀況、陪伴回診，使他們不因照顧而離職。有薪假的財務來源，或許可由就業保險提高1%費率作為支出，或者使用每年累計近50億元的就業安定基金。

陳景寧表示，聽聞勞動部曾針對此議題召開會議，不過家總與婦女新知等團體均無獲邀出席、沒有機會到現場說明。長照議題事涉勞政與社政單位，盼政府與民間相關團體有更多接觸機會，共同為國安危機尋找出路。

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