豪雨特報！注意劇烈短時強降雨 今晚起雨勢趨緩

2019-07-20 09:26 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



受低壓帶影響，氣象局持續發布豪雨特報。中央氣象局表示，昨天南部地區出現短時強降雨，又以高雄最為明顯，今天天氣仍不穩定，低壓帶影響之下，各地還是有局部降雨，且南部雨勢仍比較持續，也有局部大雨或豪雨發生的機會，也要注意比較劇烈的短時強降雨，預計今晚開始，降雨強度會逐漸減緩。明天起各地天氣將越來越穩定。

氣象局今天上午發布豪雨特報，低壓帶影響，易有短時強降雨，今日屏東縣、小琉球有局部豪雨，台南及高雄地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。

水利署針對屏東縣琉球鄉發布一級淹水警戒，低窪地區及道路特別注意防範積淹水。

根據氣象局觀測資料顯示，昨天下午高雄、屏東有比較大的強降雨，又以高雄最為明顯，高雄仁武時雨量達到126.5毫米。今天上午9時屏東小琉球的時雨量達66毫米。

氣象局預報員劉沛騰表示，昨有一低氣壓從北上後往台東通過，低氣壓帶起的南方雲系，也會帶來降雨，今天南部地區仍要注意有短時強降雨的狀況，其他地區中午過後，也有明顯的午後雷陣雨，包括山區、近山區平地，北部地區平地都有午後雷陣雨的狀況。

另外今天要特別注意的是高溫，劉沛騰說，除了南部因降雨影響，高溫約31度之外，其他地區高溫33、34度以上，台北地區今天甚至有機會到36度。