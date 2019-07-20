南部大雨特報！台南高雄屏東及南投局部豪雨

2019-07-20 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中央氣象局發布大雨特報，低壓帶影響，易有短時強降雨，高雄市、屏東縣、台南市及南投縣已有局部豪雨發生，其他地區亦有局部大雨發生。今天南部地區仍有局部大雨發生的機率，澎湖地區並易有較大雨勢發生，注意雷擊及強陣風，連續降雨，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。