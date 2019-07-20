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吳德榮：上午防致災性降雨 午後局部雷陣雨機率仍高

嘉南高屏豪雨特報！ 鄭明典：中南部今天還有一波大雨

2019-07-20 07:36聯合報 記者董俞佳╱即時報導

中央氣象局副局長鄭明典在臉書表示，雨勢會逐漸增大，中南部今天還有一波大雨，路上請小心。

氣象局並發布豪雨特報，低壓帶影響，易有短時強降雨，今天高雄市、屏東縣及台南市山區、嘉義縣山區有局部大雨或豪雨；台東、南投、雲林、嘉義以南其他地區及苗栗、台中山區亦有局部大雨發生的機率，山區注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。

氣象局發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站
氣象局發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站
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中央氣象局副局長鄭明典在臉書表示，雨勢會逐漸增大，中南部今天還有一波大雨，路上請...
中央氣象局副局長鄭明典在臉書表示，雨勢會逐漸增大，中南部今天還有一波大雨，路上請小心。圖／取自氣象局網站
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氣象局嘉義豪雨
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