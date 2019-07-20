嘉南高屏豪雨特報！ 鄭明典：中南部今天還有一波大雨

2019-07-20 07:36 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中央氣象局副局長鄭明典在臉書表示，雨勢會逐漸增大，中南部今天還有一波大雨，路上請小心。