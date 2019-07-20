親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

畫師不要命了？朱元璋像除了一張全醜爆...真相卻神展開

吳德榮：上午防致災性降雨 午後局部雷陣雨機率仍高

本草綱目記載 肥人多吃冬瓜有助減重

2019-07-20 07:14聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

本草綱目唯一記載可作為減肥的食物「冬瓜」，真有這麼神嗎？中醫師說，冬瓜確實是減肥聖品，加上含有丙醇二酸等物質，可幫助消水腫、解暑熱，不過，想達到減重的效果，冬瓜得煮過才能去除寒氣，建議每天可選擇一餐吃冬瓜。但每天都暴飲暴食，不運動，僅吃冬瓜也不會真的有減重效果，三餐應固定吃，營養均衡，搭配運動才能讓冬瓜的效果更為上一層樓。

開業中醫師洪崇瑜表示，冬瓜於本草綱目記載具有「清熱利水，解暑熱，消熱痰、止咳嗽，肥人常食之，可助於減重」的效果。

開業中醫師陳潮宗說，冬瓜因為含有維生素B、維生素C、蛋白質、醣類、鈣、磷、鐵、丙醇二酸等，有利於消水腫。

陳潮宗表示，冬瓜的皮、籽、肉、葉皆可入藥，食用可清熱、解暑外，還可以減緩因排尿困難造成的水腫症狀，及腎炎造成的浮腫，如要有解暑清熱、只可利尿作用，連皮煮湯更好。

另外，冬瓜的鈉含量低，也適合糖尿病及高血壓患者，而且經常食用冬瓜，能去除體內多餘的脂肪及水分，特別是希望下半身纖細一些的男女，或是希望健康減重者，確實可以多吃冬瓜。

洪崇瑜說，冬瓜要吃得吃對部位且吃對方法才有用，冬瓜得吃瓜肉，且必須煮過，才能改變冬瓜本身屬於寒性食物的調性，民眾無須擔心多吃冬瓜，可能會讓自己氣虛，不過，吃了冬瓜卻又大吃大喝者，仍是沒辦法有效減肥，必須做好飲食控制，冬瓜僅是讓減重錦上添花的食物。

馬偕醫院營養醫學中心課長蔡一賢說，冬瓜也許有利水的功效，不過減重的民眾，仍建議營養均衡，單吃一種纖維質也許不夠，應多元攝取，且僅靠食物減肥不是建議的方法，還是需要搭配運動，以及基礎代謝率等計算，否則每天都吃冬瓜，過量對身體也可能造成反效果，她提醒，所有的方式都不應該偏激，應找尋到最適合自己的方法。

冬瓜食譜：

・清熱蓮子冬瓜粥

材料：白米40克、冬瓜切丁200克、薑絲少許、蔥絲少許、蓮子20克、鹽1／2茶匙。

步驟：

白米洗淨，冬瓜去皮、籽切丁狀備用

白米、蓮子及水先入鍋煮熟，後加入冬瓜一起煮熟，少許鹽巴調味即可。

・冬瓜蛤蠣湯

材料：冬瓜700克、蛤蠣6到8顆、金針菇10克、乾香菇3朵、薑片4片、鹽1／2茶匙。

步驟：

蛤蠣泡水吐沙；乾香菇去蒂、泡水至軟；金針菇去根部後洗淨備用。

煮一湯鍋，倒入水放入冬瓜片、蛤蠣、金針菇、香菇、薑片一起煮至全開，在放入鹽調味。

・冬瓜薏苡仁養生湯

材料：冬瓜200克、薏苡仁60克、百合10克、水800毫升。

步驟：

將冬瓜洗淨、去皮、切塊

薏苡仁、百合泡水1小時後，煮10分鐘

鍋中加水，大火燒開後，放入冬瓜、薏苡仁、百合，中火煮20分鐘，轉小火20分鐘。

・冬瓜利濕湯

材料：冬瓜200克、薏苡仁40克、黃耆25克、水850毫升。

步驟：

薏苡仁泡水2小時後，煮10分鐘。

黃耆泡水30分鐘

冬瓜洗淨，去皮、切塊

鍋中倒入水，大火煮開後，放入冬瓜、薏苡仁、黃耆煮30分鐘，再轉小火煮15分鐘

・清湯冬瓜

材料：冬瓜500克、豌豆苗20克、麵粉10克、鹽1茶匙、米酒2湯匙、胡椒粉1／2湯匙

步驟：

將冬瓜洗淨、去皮瓤，並切成薄片

豌豆苗洗淨備用

將切好的冬瓜片放在澱粉中滾裹均勻，放入滾水中燙熟，在撈出以開水浸泡放涼

鍋中加入高湯煮沸，加入米酒、胡椒粉、鹽、味精、冬瓜

沸騰後轉小火煨1到2分鐘，出鍋盛盤前灑少許豌豆苗即可

資料來源聯合報／陳潮宗 製表／陳雨鑫

減重減肥中醫
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

春遊補助怪象 住到合法民宿非法房間難補助

2019-07-20 00:08

春遊補助／先審再遊 宜縣府說沒有補助被退件

2019-07-20 00:12

春遊補助／旅宿「部分合法」觀光局列名的也有問題

2019-07-20 00:11

抱病上班是負責？ 你讓公司損失更多

2019-07-20 01:13

蘇花藍色公路補助 延至3年

2019-07-20 00:15

南部大雨特報！ 台南高雄屏東及南投局部豪雨

2019-07-20 08:28

畫師不要命了？朱元璋像除了一張全醜爆...真相卻神展開

2019-07-20 08:00

嘉南高屏豪雨特報！ 鄭明典：中南部今天還有一波大雨

2019-07-20 07:36

吳德榮：上午防致災性降雨 午後局部雷陣雨機率仍高

2019-07-20 07:18

健康你我他／洗澡水加鹽 滅菌除臭

2019-07-20 01:13

科普好健康／細胞療法為何這麼夯？

2019-07-20 01:13

嘉榮A型流感群聚感染 一個月2起

2019-07-20 00:15

阿里山森鐵隧道 環評過初審

2019-07-20 00:15

台日陸韓首達共識！北太平洋秋刀魚 設捕撈上限

2019-07-20 00:15

醫病天地／借助科技 病患在家如醫生在旁

2019-07-19 23:18

北市長者免費肺炎疫苗 僅2成接種

2019-07-19 23:15

小病也影響工作效率 腰痠、眼痛硬上班公司月損上千元

2019-07-19 23:00

推廣永續觀光 台獲3項亞太旅行協會金獎

2019-07-19 20:32

台灣國際兒童暨青少年影展開幕 播映5天

2019-07-19 20:15

國美館展影像焦慮 數位監控無所不在

2019-07-19 18:34

超人氣動畫《瑪雅蜜蜂大冒險：蜜糖危機》 為育幼院童首映

2019-07-19 18:33

要記住京阿尼最好的樣子！網友票選影響人生最深的三部作品

2019-07-19 18:00

8月下旬起 國道散落物清理每逾30分鐘收3千元　

2019-07-19 17:44

Z世代存錢首要目標 6成5選旅遊

2019-07-19 17:06

因應桃機三航廈建設管理 招募人才14人

2019-07-19 17:01

嘉榮爆A流群聚感染 退輔會說院方採取這些防治措施

2019-07-19 16:49

桃園今年首例！住家附近有稻田、鴿舍 男確診日本腦炎

2019-07-19 16:31

關懷偏鄉教育 他們呼籲：就在伸手能幫助的距離

2019-07-19 16:03

巴黎百年服裝演化史 珍貴時尚版畫台北展出

2019-07-19 15:31

傳耳垂有皺褶恐是心臟病徵兆 醫：是真的

2019-07-19 15:30

民團提案180天長照假 民眾冷感一周不到50人附議

2019-07-19 15:07

別把失智老人關在家裡！日本第一的高齡住宅銀木犀的幸福祕訣

2019-07-19 14:56

手機上網就有智能醫師！伴癌患緩解放化療不適

2019-07-19 14:51

國泰藝術節雲門戶外公演 林懷民經典舞作看得過癮

2019-07-19 14:39

長榮航空 明天起全面復飛

2019-07-19 14:39

春遊補助掀亂象 竟有「部分合法」旅宿

2019-07-19 14:35

文資現勘不現身、怕熱不下車…委員這樣合理嗎？

2019-07-19 14:35

台日鐵道館攜手 秀百年珍貴館藏

2019-07-19 14:29

春遊補助難申請 業者嘆吸收損失

2019-07-19 14:29
看更多

熱門文章

人氣爆米花「紫爆」Costco貨架 網推：看電影必帶

2019-07-19 11:14

低壓回歸到丹娜絲颱風尾 串成長雲雨帶

2019-07-19 14:12

颱風放假就對了？封神或罵爆 關鍵是這4字

2019-07-19 09:00

天秤公認好好先生、巨蟹保有自我空間 交往最穩定的星座TOP 5！

2019-07-19 08:56

開一次就虧百萬 學者曝「麗娜輪繼續營業」兩大理由

2019-07-19 10:08

小孟塔羅：談戀愛不容易阿～測你的感情出了什麼問題？

2019-07-19 13:07

雨勢驚人3小時降110毫米 台南沿海將軍廣山里又淹了

2019-07-19 09:28

影／世上最貴瀕危陸龜一隻2百萬 走私桃機遭查獲

2019-07-19 13:14

傳耳垂有皺褶恐是心臟病徵兆 醫：是真的

2019-07-19 15:30

嘉榮爆發A流群聚感染 18人隔離投藥中

2019-07-19 13:13

桃園今年首例！住家附近有稻田、鴿舍 男確診日本腦炎

2019-07-19 16:31

午後雨勢越來越劇烈 持續下到明晚

2019-07-19 10:55

每日星座運勢／牡羊單身戀愛機會多 易得長輩照顧

2019-07-20 00:00

畫師不要命了？朱元璋像除了一張全醜爆...真相卻神展開

2019-07-20 08:00

彭啟明用一張圖 看今明兩天雨怎麼下

2019-07-19 11:20

地球持續發燒中！ 賈新興：6月創下140年來最熱的紀錄

2019-07-19 09:43

出社會後才懂自己跟自己相處！因為「真正好朋友，會跟你保持距離」

2019-07-19 12:24

因應桃機三航廈建設管理 招募人才14人

2019-07-19 17:01

嘉南高屏豪雨特報！ 全台低窪地區慎防積淹水

2019-07-19 13:54

大驚喜！基隆黑鳶繁殖破紀錄 基隆港幼鳥展英姿

2019-07-19 09:25

老公要求幫忙付一半電費 她上網抱怨遭網友打臉

2019-07-19 17:27

行銷鐵道觀光 台鐵推JR四國版三支線周遊券

2019-07-19 10:42

民團提案180天長照假 民眾冷感一周不到50人附議

2019-07-19 15:07

小沛綠面大軍來襲！沛納海專賣店限定綠色表盤

2019-07-19 16:04

中南部、東南部防豪大雨 午後下到明晚

2019-07-19 14:27

邪惡組合再現 台中金帛手製「波霸布丁牛奶糖聖代」只賣10天

2019-07-19 15:14

吳德榮：上午防致災性降雨 午後局部雷陣雨機率仍高

2019-07-20 07:18

網批可恥！野生動物風婚禮出現斑馬 酒店以驢子「塗一塗」冒充

2019-07-19 14:19

新鮮人有望百萬年薪？這個工作今年最夯

2019-07-19 16:42

Costco進口的生鮮牛肉為何經過長途海運 保存長久還這麼好吃？

2019-07-19 13:48

春遊補助怪象 住到合法民宿非法房間難補助

2019-07-20 00:08

比米粒還小！東京迪士尼海洋「最小的隱藏米奇」竟就藏在海報裡

2019-07-19 23:47

稱忙不現勘、嫌熱不下車 委員OK嗎

2019-07-19 09:13

豪雨特報！ 台中以南慎防大規模或劇烈豪雨

2019-07-19 09:04

慎防劇烈豪大雨 預計從今天降到明晚

2019-07-19 09:11

蘇花藍色公路載客率7月首周達標 交部擬延長補助至三年

2019-07-19 10:04

三歲的孩子就會撒謊！擔憂前先看看妳是否做了這幾點？

2019-07-19 12:25

豪雨特報範圍擴大！ 除嘉南高屏再增南投

2019-07-19 14:34

公務員護文資不力 文資界：比照不適任教師

2019-07-19 09:13

百貨超市日本展交鋒 微風超市「岡山白桃」對決city’super「和歌山水蜜桃」

2019-07-19 20:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top