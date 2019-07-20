本草綱目記載 肥人多吃冬瓜有助減重

2019-07-20 07:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



本草綱目唯一記載可作為減肥的食物「冬瓜」，真有這麼神嗎？中醫師說，冬瓜確實是減肥聖品，加上含有丙醇二酸等物質，可幫助消水腫、解暑熱，不過，想達到減重的效果，冬瓜得煮過才能去除寒氣，建議每天可選擇一餐吃冬瓜。但每天都暴飲暴食，不運動，僅吃冬瓜也不會真的有減重效果，三餐應固定吃，營養均衡，搭配運動才能讓冬瓜的效果更為上一層樓。

開業中醫師洪崇瑜表示，冬瓜於本草綱目記載具有「清熱利水，解暑熱，消熱痰、止咳嗽，肥人常食之，可助於減重」的效果。

開業中醫師陳潮宗說，冬瓜因為含有維生素B、維生素C、蛋白質、醣類、鈣、磷、鐵、丙醇二酸等，有利於消水腫。

陳潮宗表示，冬瓜的皮、籽、肉、葉皆可入藥，食用可清熱、解暑外，還可以減緩因排尿困難造成的水腫症狀，及腎炎造成的浮腫，如要有解暑清熱、只可利尿作用，連皮煮湯更好。

另外，冬瓜的鈉含量低，也適合糖尿病及高血壓患者，而且經常食用冬瓜，能去除體內多餘的脂肪及水分，特別是希望下半身纖細一些的男女，或是希望健康減重者，確實可以多吃冬瓜。

洪崇瑜說，冬瓜要吃得吃對部位且吃對方法才有用，冬瓜得吃瓜肉，且必須煮過，才能改變冬瓜本身屬於寒性食物的調性，民眾無須擔心多吃冬瓜，可能會讓自己氣虛，不過，吃了冬瓜卻又大吃大喝者，仍是沒辦法有效減肥，必須做好飲食控制，冬瓜僅是讓減重錦上添花的食物。

馬偕醫院營養醫學中心課長蔡一賢說，冬瓜也許有利水的功效，不過減重的民眾，仍建議營養均衡，單吃一種纖維質也許不夠，應多元攝取，且僅靠食物減肥不是建議的方法，還是需要搭配運動，以及基礎代謝率等計算，否則每天都吃冬瓜，過量對身體也可能造成反效果，她提醒，所有的方式都不應該偏激，應找尋到最適合自己的方法。

冬瓜食譜：

・清熱蓮子冬瓜粥

材料：白米40克、冬瓜切丁200克、薑絲少許、蔥絲少許、蓮子20克、鹽1／2茶匙。

步驟：

白米洗淨，冬瓜去皮、籽切丁狀備用

白米、蓮子及水先入鍋煮熟，後加入冬瓜一起煮熟，少許鹽巴調味即可。

・冬瓜蛤蠣湯

材料：冬瓜700克、蛤蠣6到8顆、金針菇10克、乾香菇3朵、薑片4片、鹽1／2茶匙。

步驟：

蛤蠣泡水吐沙；乾香菇去蒂、泡水至軟；金針菇去根部後洗淨備用。

煮一湯鍋，倒入水放入冬瓜片、蛤蠣、金針菇、香菇、薑片一起煮至全開，在放入鹽調味。

・冬瓜薏苡仁養生湯

材料：冬瓜200克、薏苡仁60克、百合10克、水800毫升。

步驟：

將冬瓜洗淨、去皮、切塊

薏苡仁、百合泡水1小時後，煮10分鐘

鍋中加水，大火燒開後，放入冬瓜、薏苡仁、百合，中火煮20分鐘，轉小火20分鐘。

・冬瓜利濕湯

材料：冬瓜200克、薏苡仁40克、黃耆25克、水850毫升。

步驟：

薏苡仁泡水2小時後，煮10分鐘。

黃耆泡水30分鐘

冬瓜洗淨，去皮、切塊

鍋中倒入水，大火煮開後，放入冬瓜、薏苡仁、黃耆煮30分鐘，再轉小火煮15分鐘

・清湯冬瓜

材料：冬瓜500克、豌豆苗20克、麵粉10克、鹽1茶匙、米酒2湯匙、胡椒粉1／2湯匙

步驟：

將冬瓜洗淨、去皮瓤，並切成薄片

豌豆苗洗淨備用

將切好的冬瓜片放在澱粉中滾裹均勻，放入滾水中燙熟，在撈出以開水浸泡放涼

鍋中加入高湯煮沸，加入米酒、胡椒粉、鹽、味精、冬瓜

沸騰後轉小火煨1到2分鐘，出鍋盛盤前灑少許豌豆苗即可

資料來源聯合報／陳潮宗 製表／陳雨鑫