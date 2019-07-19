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小病也影響工作效率 腰痠、眼痛硬上班公司月損上千元

2019-07-19 23:00聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

國內的調查研究指出，員工抱病上班，對工作效率造成影響。 圖／聯合報系資料照片
國內的調查研究指出，員工抱病上班，對工作效率造成影響。 圖／聯合報系資料照片
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員工抱病上班，頂頭上司恐會在內心幫員工加上不少分數，但根據國內的調查研究指出，抱病上班工作效率降低，且潛在健康生產力損失每人每月恐讓公司少賺2038元左右，且別以為小病不會對工作效率造成影響，舉凡是肌肉骨骼痠痛、眼睛不適、經痛等皆是「減效工作」的原因之一，呼籲企業及勞工，對於個別的工作型態，應給予一定程度的休息。

輔英科技大學護理學院健康事業管理系助理教授葉婉榆與其團隊，從2017年2月至9月，調查326份問卷，發現我國勞工出現身體不適情形，高達7成2不會請病假，硬撐著不舒服的身體又持續工作超過3天以上多達2成1，若以整體計算，硬撐上班平均每個月公司將損失2038元。

最常見的身心不適症狀，以肌肉骨骼痠痛為最大宗，其次為眼睛不適，再者為經痛。葉婉榆表示，調查樣本以白領階級為主，從身心不適症狀可以發現，上班族久坐、長時間盯著螢幕、鮮少運動等，都會延伸後續出現身心不適的症狀，這些小病長時間不處理，久了也會影響工作效率。

葉婉榆說，以眼睛不適而言，有些員工上班8到9個小時眼睛從未離開過螢幕，即使知道每30分鐘就應該休息，但員工可能認為休息會讓工作難以完成，選擇繼續工作，直到累到眼花才肯休息；其實，台灣不只是企業不重視職場安全，勞工對於自身的職場健康也相對於其他國家漠視。

從許多研究都能發現，過勞與減效工作有直接關係，已經累到沒辦法集中精神，還堅持加班，工作效率肯定不好，出錯機率也高。葉婉榆說，而過勞常發生在「責任制」的職位上，本次調查也發現掛有主管職的員工，抱病上班的比例相對於一般員工還高。

國健署從2007年開始推動健康職場自主認證，但根據2013年的資料顯示，多達4成2的公司，過去1年未曾舉辦過任何健康數進活動，相對於美國僅有2成，相差相當懸殊。葉婉榆呼籲企業能更重視職場安全，勞工本身對於職場健康，以及適度的休息，都應該提升自我意識，否則當一位過勞的拚命三郎，不一定有助於工作效率的提升，反而有害健康。

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