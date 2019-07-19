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豪雨轟炸南台灣 疾管署3提醒防傳染病上身

2019-07-19 20:46中央社 台北19日電

高雄市仁武、楠梓、鳥松、三民、永安都接連傳出人車受困大水。記者劉學聖／攝影
高雄市仁武、楠梓、鳥松、三民、永安都接連傳出人車受困大水。記者劉學聖／攝影
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豪雨轟炸南台灣釀災情，疾管署提醒民眾在積水退去、清理家園時，務必清除積水容器，切勿赤腳或穿拖鞋，飲用水務必煮沸後再飲用，避免登革熱、類鼻疽等傳染病上身。

衛生福利部疾病管制署今天晚間發布新聞稿指出，豪雨過後容易產生汙水、汙泥或災害廢棄物，清理家園時務必穿著雨鞋或防水長靴，並且配戴防水手套、口罩，以免被鐵釘、鐵片等生鏽器物刺傷，感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。

近日南台灣登革熱疫情不斷，降雨後環境中的積水容器恐成孑孓溫床，因此雨後應落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉，澈底清除家戶內外輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等容器。

此外，若有廢棄浴缸、水族箱等大型廢棄容器，可連絡清潔隊協助清運，留下的器物也要刷洗去除斑蚊蟲卵，避免病媒蚊孳生及感染登革熱的風險。

疾管署另提醒，淹水地區的蓄水池若是遭汙水汙染，應確實清洗、消毒後再蓄水，飲用水務必煮沸後再喝，泡過水或解凍過久的食物不可再吃。

居家環境方面，民眾可購買市售含氯漂白水並稀釋100倍，擦拭居家環境，廚具及餐具應煮沸消毒，或以10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用，避免傳染病上身。

登革熱傳染病豪雨
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