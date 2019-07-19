氣象局發大雷雨特報 高雄、台南及屏東要注意

相關新聞
雨彈襲高雄 前鎮區現入夏首例本土登革熱2019-07-19 18:40
8月下旬起 國道散落物清理每逾30分鐘收3千元2019-07-19 17:44
台灣國際兒童暨青少年影展開幕 播映5天2019-07-19 20:15
國美館展影像焦慮 數位監控無所不在2019-07-19 18:34
超人氣動畫《瑪雅蜜蜂大冒險：蜜糖危機》 為育幼院童首映2019-07-19 18:33
要記住京阿尼最好的樣子！網友票選影響人生最深的三部作品2019-07-19 18:00
低壓帶影響 高屏兩天總雨量上看500毫米2019-07-19 17:11
Z世代存錢首要目標 6成5選旅遊2019-07-19 17:06
因應桃機三航廈建設管理 招募人才14人2019-07-19 17:01
嘉榮爆A流群聚感染 退輔會說院方採取這些防治措施2019-07-19 16:49
桃園今年首例！住家附近有稻田、鴿舍 男確診日本腦炎2019-07-19 16:31
關懷偏鄉教育 他們呼籲：就在伸手能幫助的距離2019-07-19 16:03
巴黎百年服裝演化史 珍貴時尚版畫台北展出2019-07-19 15:31
傳耳垂有皺褶恐是心臟病徵兆 醫：是真的2019-07-19 15:30
民團提案180天長照假 民眾冷感一周不到50人附議2019-07-19 15:07
別把失智老人關在家裡！日本第一的高齡住宅銀木犀的幸福祕訣2019-07-19 14:56
手機上網就有智能醫師！伴癌患緩解放化療不適2019-07-19 14:51
國泰藝術節雲門戶外公演 林懷民經典舞作看得過癮2019-07-19 14:39
長榮航空 明天起全面復飛2019-07-19 14:39
春遊補助掀亂象 竟有「部分合法」旅宿2019-07-19 14:35
文資現勘不現身、怕熱不下車…委員這樣合理嗎？2019-07-19 14:35
台日鐵道館攜手 秀百年珍貴館藏2019-07-19 14:29
春遊補助難申請 業者嘆吸收損失2019-07-19 14:29
地方不甩中央怠惰…文資被拆沒罰則 公務員沒在怕2019-07-19 14:27
蘇花藍色公路開1趟虧百萬 業者寧願賠錢也不收2019-07-19 14:27
蘇花藍色公路搭乘率達標 交部擬延長補助至3年2019-07-19 14:27
國外借鏡／美新罕州想拆19世紀古蹟 當地發起攻防戰2019-07-19 14:22
Costco進口的生鮮牛肉為何經過長途海運 保存長久還這麼好吃？2019-07-19 13:48
嘉榮爆發A流群聚感染 18人隔離投藥中2019-07-19 13:13
沒暖身做大車輪運動 小心旋轉肌袖斷裂手舉不起來2019-07-19 13:13
【食力】從備料、擺攤到收攤 行動餐車的一天到底在忙什麼？2019-07-19 12:48
出社會後才懂自己跟自己相處！因為「真正好朋友，會跟你保持距離」2019-07-19 12:24
過期海鮮流外燴餐廳罰12萬 檢舉人不滿質疑輕罰2019-07-19 12:15
行銷鐵道觀光 台鐵推JR四國版三支線周遊券2019-07-19 10:42
市售醃漬蔬菜 10件就有1件漂白劑或防腐劑超標2019-07-19 10:34
Sony aibo機器狗超萌亮相！索尼創意科學大賞北高接力免費玩2019-07-19 10:23
捐血中心成豪雨受災戶 高屏澎東各血型庫存不足5天2019-07-19 10:09
開一次就虧百萬 學者曝「麗娜輪繼續營業」兩大理由2019-07-19 10:08
蘇花藍色公路載客率7月首周達標 交部擬延長補助至三年2019-07-19 10:04
熱門文章
台北車站 翻牌式時刻表年底退役2019-07-19 00:17
人氣爆米花「紫爆」Costco貨架 網推：看電影必帶2019-07-19 11:14
颱風放假就對了？封神或罵爆 關鍵是這4字2019-07-19 09:00
低壓回歸到丹娜絲颱風尾 串成長雲雨帶2019-07-19 14:12
天秤公認好好先生、巨蟹保有自我空間 交往最穩定的星座TOP 5！2019-07-19 08:56
豪雨特報！ 吳德榮：今明兩天慎防致災性降雨2019-07-19 07:25
開一次就虧百萬 學者曝「麗娜輪繼續營業」兩大理由2019-07-19 10:08
威力彩再摃！創40連摃紀錄下期頭獎上看12億元2019-07-18 22:04
每日星座運勢／摩羯愛情運魅力四射 事業明顯突破2019-07-19 00:00
小孟塔羅：談戀愛不容易阿～測你的感情出了什麼問題？2019-07-19 13:07
雨勢驚人3小時降110毫米 台南沿海將軍廣山里又淹了2019-07-19 09:28
嘉榮爆發A流群聚感染 18人隔離投藥中2019-07-19 13:13
午後雨勢越來越劇烈 持續下到明晚2019-07-19 10:55
桃園今年首例！住家附近有稻田、鴿舍 男確診日本腦炎2019-07-19 16:31
影／世上最貴瀕危陸龜一隻2百萬 走私桃機遭查獲2019-07-19 13:14
楊洋新造型短髮不得了 強蓋秦嵐吳謹言合體風采2019-07-18 22:21
彭啟明用一張圖 看今明兩天雨怎麼下2019-07-19 11:20
地球持續發燒中！ 賈新興：6月創下140年來最熱的紀錄2019-07-19 09:43
低壓北上 嘉義以南、台東 今恐豪雨2019-07-19 00:14
傳耳垂有皺褶恐是心臟病徵兆 醫：是真的2019-07-19 15:30
嘉南高屏豪雨特報！ 全台低窪地區慎防積淹水2019-07-19 13:54
彭啟明：南海低壓北上擦邊南台灣 午後到周六嚴防雨勢2019-07-19 08:18
出社會後才懂自己跟自己相處！因為「真正好朋友，會跟你保持距離」2019-07-19 12:24
大驚喜！基隆黑鳶繁殖破紀錄 基隆港幼鳥展英姿2019-07-19 09:25
健康你我他╱流汗多換衣 速洗速晾乾2019-07-19 00:06
民團提案180天長照假 民眾冷感一周不到50人附議2019-07-19 15:07
秋行軍蟲侵台南草皮！玉米田外 全國首例2019-07-19 00:09
行銷鐵道觀光 台鐵推JR四國版三支線周遊券2019-07-19 10:42
【日常紀事】暮熹／謝謝2019-07-19 06:00
【賞文迴響】王景新／父親的假牙2019-07-19 06:00
鹽蔥雞排、肋眼牛排怎麼選？大戶屋3款新定食 還可抽300元優惠券2019-07-19 00:50
【我愛一個人煮-73】太陽臉／粉粿與杏仁豆腐2019-07-19 06:00
老公要求幫忙付一半電費 她上網抱怨遭網友打臉2019-07-19 17:27
網批可恥！野生動物風婚禮出現斑馬 酒店以驢子「塗一塗」冒充2019-07-19 14:19
Lenovo夏日下殺！5折升級記憶體、硬碟 文書機萬元有找2019-07-18 20:57
中南部、東南部防豪大雨 午後下到明晚2019-07-19 14:27
Costco進口的生鮮牛肉為何經過長途海運 保存長久還這麼好吃？2019-07-19 13:48
稱忙不現勘、嫌熱不下車 委員OK嗎2019-07-19 09:13
豪雨特報！ 台中以南慎防大規模或劇烈豪雨2019-07-19 09:04
慎防劇烈豪大雨 預計從今天降到明晚2019-07-19 09:11
留言